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20 часов назад

Меладзе на концерте в Дубае продолжил кричалку в поддержку ВСУ

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника.

Меладзе продолжил фразу «Слава Украине» на корпоративе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина попросил Валерия Меладзе передать привет его жене и выкрикнул украинскую националистическую кричалку, певец убрал микрофон от лица и тихо произнес продолжение лозунга, передает ФАН.

Между тем видео, где с бокалом в руке Меладзе что-то произносит, расходится по Сети, передает RT. После того, как он проговорил кричалку, Меладзе зашикал, чтобы не привлекать внимание.

Блогеры отреагировали на скандальное видео с Меладзе.

Журналист Андрей Медведев поинтересовался в своем Telegram-канале, будет ли реакция следственных органов на «выступление» Меладзе.

«Патриот чего Валерий Меладзе? Он в самом начале осудил СВО, уехал из России, критиковал руководство РФ, рассказывал Собчак, что рос в Грузии и на Украине, а Россию рассматривает лишь в качестве заработка. Что и доказал позже, вернувшись для участия в корпоративах», – написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Режиссер и общественный деятель Никита Михалков в программе «Бесогон» высмеял певца Валерия Меладзе и подчеркнул, что тот не держит слово, ведь артист заявил, что бросает шоу-бизнес и займется профессией инженера и очисткой воды.

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