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56 минут назад

Психологи раскрыли причины ссор между супругами в новогодние праздники

Катерина Саломе

В новогодние праздники многие пары утопают в ссорах. О причинах конфликтов между супругами в период праздников в разговоре с РИА Новости рассказали психологи.

Причины ссор между супругами в новогодние праздники
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперты утверждают, что одной из причин являются накопившиеся обиды. Так, один из партнеров может на протяжении многих месяцев замалчивать обиды, которые всплывают в период праздников, так как партнеры начинают много времени проводить друг с другом. Поэтому специалисты рекомендуют сразу озвучивать избраннику свое недовольство.

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Еще одним поводом для ссор служит ограниченное пространство.

Такая проблема часто всплывает в семьях, живущих на маленькой жилплощади. Чтобы побыть немного наедине с собой, психологи советуют выходить на прогулку.

Ранее мы писали о том, как часто надо заниматься сексом, чтобы брак был идеальный.

Любовь,
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