8 вариантов для волшебного свидания на новогодних каникулах

Новогодние праздники — долгожданная пора, когда воздух наполнен атмосферой волшебства и все вокруг становится красочнее и романтичнее. Да, лучшего момента для свидания не придумаешь — как для долгожданного первого, так и для очередного времяпрепровождения с любимым человеком.

Фото: unsplash unsplash

Киновечер

Видео дня

Что может быть лучше, чем пицца, приглушенный свет и интересный фильм? С выбором пиццы определитесь сами, а мы поможем с киноподборкой. Можно выделить несколько жанров, которые лучше всего подходят для успешного свидания — приключения, комедия и мелодрамы. Такие фильмы нравятся и парням, и девушкам, а потому отлично подойдут для приятного времяпрепровождения. Так как на носу праздники, предлагаем обратиться к новогодним премьерам и, конечно же, незыблемой классике кинематографа. Уже 1 января в 20:23 на Кинопоиске появится приквел «Гром: Трудное детство». Он перенесет зрителей в Петербург 90-х, где Гром-старший охотится за боссом криминального мира Анубисом, а маленький школьник Игорь постигает мир и ввязывается в неприятности вместе с другом Игнатом. Если киновселенная Грома захватит вас, послушайте аудиокнигу «Гром: Трудное детство. Восход Анубиса», которая появится на Букмейт одновременно с премьерой фильма. К слову, ее тоже можно послушать вдвоем, пока вы вместе готовите романтический ужин.

Поездка загород

Одеваемся потеплее и выдвигаемся в романтичную экспедицию загород: исследовать заснеженные парки, леса и зоны отдыха. Для удачного свидания за городом есть два варианта развития событий: 1 — вы едете гулять в лес на большую часть дня, 2 — вы снимаете домик в лесу или рядом с ним, где проведете ближайшие пару дней. В первом случае для долгих прогулок по зимним просторам вам необходимо позаботиться о перекусе. Можно взять с собой закуски и термос с травяным чаем, но еще лучше — заранее найти места, где можно будет остановиться и перевести дух.

Вечеринка на двоих

Необязательно ехать в шумный клуб, чтобы организовать себе вечер танцев. Купите напитки и закуски, подберите для дома подходящий свет — например, ароматизированные свечи, лампу с картой звездного неба или неоновый светильник, а затем просто включите Мою волну на Яндекс Музыке. Персональный поток можно менять вручную в зависимости от настроения, а новая новогодняя настройка придаст вашей вечеринке особую волшебную атмосферу.

Выставка современного искусства

Если партнер хоть немного увлекается искусством, предложите ему посетить выставку. Современное искусство, конечно, не всегда понятно — оно может быть абстрактным, вызывающим или вовсе проходить в виде перфоманса. Оттого интереснее будет получить такой опыт вместе, а после обсудить это в любимом ресторане.

Идем на каток

Только представь: свет софитов, романтичная музыка… Вы катаетесь на коньках, держась за руки, а повсюду горят огоньки и кружатся снежинки. Романтичнее не придумаешь! Только не заморачивайтесь над собственным внешним видом и оденьтесь по погоде, ведь мороз все сделает за вас — и придаст блеска одежде, и организует естественный румянец. После пары часов катания можно завершить вечер посиделками в уютной кофейне: выпить какао с зефирками, поделиться эмоциями, поговорить по душам и, конечно, назначить следующее свидание!

Вечер в баре

Один из самых удачных вариантов раскрепоститься и провести время с удовольствием — вместе сходить в бар. Лучше всего подойдет необычное или тематическое место, где будет представлена интересная барная карта. В новогодние праздники многие заведения делают новогоднее меню, разрабатывают новые коктейли, а некоторые предлагают даже специальные похмельные бранчи. Это удобно, ведь заранее можно позаботиться и о следующем утре, пригласив партнера на завтрак.

Поход в театр

Посещение мюзиклов, балетов, спектаклей и опер становится все более популярным времяпрепровождением. И это прекрасно — новогодние афиши как никогда ярко пестрят интересными постановками. Выберите событие по душе и пригласите партнера. Уверены, он будет рад вместе сходить на интересное представление. Высоким спросом пользуются мелодраматические и комедийные постановки, а также спектакли, поставленные по произведениям русской классической литературы.

Иммерсивный спектакль