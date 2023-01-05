Какие знаки зодиака больше всего подходят друг другу в любви

Чем неспокойнее времена, тем чаще люди обращаются к эзотерике. Несмотря на свою антинаучность, вера в сверхъестественное лучше всего помогает справляться со стрессом и эффективнее противостоять опасностям. В 2022 году услуги гадалок, тарологов и астрологов стали как никогда актуальны, поэтому мы решили разобрать этот тренд подробнее. В новой серии "Активного согласия" мы поговорили о том, какие знаки зодиака больше всего подходят друг другу.