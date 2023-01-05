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1 час назад

Какие знаки зодиака больше всего подходят друг другу в любви

Даша Краснова

Чем неспокойнее времена, тем чаще люди обращаются к эзотерике. Несмотря на свою антинаучность, вера в сверхъестественное лучше всего помогает справляться со стрессом и эффективнее противостоять опасностям. В 2022 году услуги гадалок, тарологов и астрологов стали как никогда актуальны, поэтому мы решили разобрать этот тренд подробнее. В новой серии "Активного согласия" мы поговорили о том, какие знаки зодиака больше всего подходят друг другу.

Какие знаки зодиака больше всего подходят друг другу в любви
Фото: unsplashunsplash

Людей всегда интересовали вопросы личных отношений, поэтому как только на горизонте появляется потенциальная вторая половинка, они стараются узнать ее лучше и вычислить коэффициент совместимости интересов. Все это, по мнению большинства, позволяет создать прочную семью, а также свести вероятность возникновения конфликтов к минимуму. И к самым известным методам относятся гороскопы по знакам зодиака. Проверим?

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
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