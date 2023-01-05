10 советов, как перестать любить человека, который причинил боль

Любовь – это прекрасное чувство, которое дарит нам множество разных эмоций как положительных, так и отрицательных. Всё зависит от того, какими будут ваши отношения.

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Если любовь взаимна и отношения складываются на доверии и понимании – это вызывает только положительные эмоции и приносит счастье обоим влюблённым.

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А если любовь, увы, не взаимна или же отношения приносят проблемы – в таком случае это может вызвать лишь негатив и навредить как моральному здоровью, так и физическому.

Почему мы, порой, влюбляемся не в тех людей?

Иногда мы любим тех, кто не разделяет наших чувств или тех, с кем отношения приносят только проблемы. В любом случае нам обидно и больно от этого.

Но как справиться с болью в сердце? С пустотой в душе? Как взять себя в руки и забыть человека, из-за которого вы страдаете?

10 советов, которые помогут раз и навсегда избавиться от мыслей о человеке, который причинил вам боль.

1. Примите правду

Что означает – принять правду?

Принять – это значит смириться. Смириться с тем, что человек, к которому вы испытываете чувства, никогда не сделает вас счастливой. Вы должны принять то, что ваши отношения с ним – это катастрофа, а если у вас не взаимная любовь, вы должны принять тот факт, что этот человек вас не любит.

Да, это больно. Да, сложно. Но всё это кажется сложным лишь поначалу. Вы должны осознать, что вам нужно двигаться дальше.

Найдите в себе силы идти к новой цели. Занимайтесь любимыми делами и старайтесь думать о чём-то совершенно ином. Это могут быть важные дела, касающиеся работы, учёбы и тому подобное.

Со временем вы сможете до конца осознать и принять факт, что это был просто не ваш человек и зацикливаться на нём больше не стоит. Жизнь не стоит на месте, и вы должны двигаться дальше навстречу чему-то новому.

2. Полюбите себя

Любить себя — очень важно. Если вы любите себя, значит, вы уверены в себе, знаете себе цену.

Иногда, когда человек влюбляется в кого-то очень сильно, он настолько погружается в мысли о нём, в его жизнь, что забывает о самом себе.

В результате, когда окрыляющее чувство любви превращается в разочарование и боль, человек, не жалея себя, унижается, пытается всё вернуть или делает какие-то попытки спасти отношения.

Он не думает о том, что важнее и лучше для него самого, ведь все мысли только о любимом. Именно это приводит к тому, что отвергнутый человек становится неуверенным в себе, забывает о том, что такая «любовь» вредит его эмоциональному и психическому здоровью и, в конце концов, может впасть в депрессию.

Но несмотря ни на что, нужно отбросить весь негатив и снова полюбить себя. Прийти к уверенности и гармонии с самим собой.

Для того чтобы вам было проще вернуться к состоянию гармонии, последуйте нескольким простым советам:

занимайтесь любимыми делами; ставьте перед собой цели и идите к их достижению; больше общайтесь с друзьями; гуляйте; занимайтесь спортом; ограждайте себя от деструктивных эмоций и общения с негативными людьми.

3. Не отвергайте помощь

Иногда справиться с ситуацией бывает довольно сложно.

Если вам трудно самим взять себя в руки и забыть про человека, к которому испытываете чувства. Если вам сложно поверить в себя и вернуться к нормальной жизни – тогда стоит прибегнуть к помощи профессионала.

4. Общайтесь чаще с близкими и друзьями

Если вам нужно оправиться от разбитого сердца и растоптанных чувств, лучше всего вам помогут с этим справиться близкие люди. Общайтесь и проводите больше времени со своими друзьями и родными.

Попробуйте посетить несколько интересных и красивых мест, отправьтесь в путешествие!

5. Время лечит

Не зря говорят, что время лечит. Нельзя просто так взять и отключить все свои чувства, в один миг забыть человека.

Именно с течением определённого количества времени все сердечные раны постепенно «заживут», и вы сможете забыть про ту боль, что вам причинили. Вы забудете обо всех своих переживаниях и будете открыты для новых целей в своей жизни.

6. Самоанализ

Чтобы ваши следующие отношения сложились удачно, проведите самоанализ.

Подумайте о том, что для вас действительно важно:

Чего вы хотите от жизни? От будущего партнёра? Какой человек вам нужен? Чего вам не хватало в нём? И, наконец, в чём вы ошиблись, выбрав именно этого человека?

Чтобы забыть неудачный опыт прошлых отношений и понять, как построить новые – разберитесь в своих ошибках.

Самоанализ поможет вам не только разобраться в себе и понять, чего вы хотите, но и найти для себя человека, который действительно вам подходит и с которым вы будете счастливы всю жизнь.

Главное – это учитывать все ошибки предыдущих отношений и использовать этот опыт на пользу себе.

7. Уберите все негативные мысли из своей головы

Разорвать связь с человеком, который сделал вам больно и которого вы продолжаете любить – очень непросто.

Однако, покончив с этими отношениями, вы освободите себя от переживаний и постоянных проблем, которые эти отношения создавали. Да, будет очень сложно уйти и забыть, но это единственный выход для вас в данной ситуации.

Чтобы облегчить тяжесть расставания, постарайтесь не поддаваться негативным мыслям и не зацикливать внимание на них. Этим вы только усугубите своё состояние. Постарайтесь думать только позитивно, ведь дальше – будет только лучше.

Если вы решились распрощаться с прошлым – смело шагайте в будущее.

8. Больше отвлекайтесь

Как мы уже говорили в пункте выше – чтобы облегчить своё состояние после расставания, старайтесь думать позитивно. Сделать это довольно непросто, но помочь в этом помогут только различные занятия, которые будут постоянно отвлекать вас и оставлять приятные впечатления.

Чаще встречайтесь с друзьями, гуляйте и ходите в кино. Если вы любите домашнюю обстановку, то можете посмотреть фильм дома или послушать любимую музыку.

Посещайте развлекательные мероприятия, ходите в парк, на концерты, занимайтесь саморазвитием, путешествуйте.

Всё только в ваших руках!

9. Цените каждый момент

Цените каждый момент и живите только настоящим. Избегайте всего, что может напомнить вам о вашем бывшем. Ведь даже фото в социальной сети может снова разжечь ваши чувства и напомнить о боли переживаний.

Примите то, что теперь в вашей жизни наступил новый период, в котором нет места прошлой боли и грусти, нет места человеку, который разбил вам сердце.

10. Смотрите в будущее с улыбкой

Забыть любимого человека может быть настолько сложно, что это может показаться просто нереальным. Главное – сила воли и желание изменить жизнь к лучшему.

Если вы будете пытаться сравнивать кого-то со своим бывшим, искать его черты в других людях, то вам будет очень сложно построить нормальные и счастливые отношения в будущем.

Избавьтесь от мыслей и воспоминаний о прошлом! Смотрите только вперёд и будьте уверены в себе. Ведь помочь себе сможете только вы!

С вами могут быть близкие люди и друзья, вы можете заниматься разными делами, но только ваше желание и уверенность смогут действительно побороть весь негатив и переживания, которые были у вас на душе.

Когда вы будете открыты новому – поймёте, что любовь может найти вас в любой момент, и вы навсегда забудете о прошлом.

Это были несколько советов о том, как побороть свои чувства и забыть человека, который причинил вам боль. Возможно, эта статья будет очень полезна для тех, кто пережил или переживает подобную ситуацию.

Если любимый человек не отвечает вам взаимностью или ваши отношения приносят вам только разочарования – не спешите унывать! На этом жизнь не заканчивается!