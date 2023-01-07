Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
8 часов назад

Семейный психолог перечислила признаки неподходящего для отношений мужчины

Мослентаиещё 3

Признаки, указывающие на то, что мужчина не подходит для отношений, перечислила «Мосленте» семейный психолог Ольга Романив. Первый из них — он лжет.

Психолог перечислила признаки неподходящего для отношений мужчины
Фото: МослентаМослента

«Совершенно неважно в чем именно соврал вам человек, но если он сделал это больше одного раза, то скорей всего это его излюбленный способ так себя вести. Поэтому стоит серьезно задуматься на тем, стоит ли продолжать с таким кавалером отношения», — сказала она.

Следующий признак — в отношениях вы играете роль спасительницы. По словам специалиста, есть женщины, которым нравится это, однако если для вас важны партнерские отношения в союзе, то следует прекратить встречи с таким мужчиной.

Романив советует задуматься и в случае, если партнер не нравится вашему окружению. Психолог рекомендует более внимательно присмотреться к своему избраннику — иногда со стороны некоторые вещи виднее.

«Бывает, что у мужчины столько друзей и увлечений или столько сил отнимает работа, что ему совершенно не до вас. Подобное поведение не лучшим образом отражается на самооценке женщины. Безусловно, в таких отношениях она чувствует себя ущемленной и, откровенно говоря, не слишком нужной», — добавила специалист.

Расстаться с мужчиной Романив советует и в случае, если он постоянно всем недоволен. Такие отношения, по ее словам, не приведут ни к чему хорошему.

Ранее об отношениях с альфонсом рассказала популярная российская блогерша Ида Галич. Телеведущая призналась, что возлюбленный обманул ее на деньги.

Любовь,Ольга Романив,Ида Галич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители