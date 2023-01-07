Психолог перечислила признаки неподходящего для отношений мужчины

Признаки, указывающие на то, что мужчина не подходит для отношений, перечислила «Мосленте» семейный психолог Ольга Романив. Первый из них — он лжет.

Фото: Мослента Мослента

«Совершенно неважно в чем именно соврал вам человек, но если он сделал это больше одного раза, то скорей всего это его излюбленный способ так себя вести. Поэтому стоит серьезно задуматься на тем, стоит ли продолжать с таким кавалером отношения», — сказала она.

Следующий признак — в отношениях вы играете роль спасительницы. По словам специалиста, есть женщины, которым нравится это, однако если для вас важны партнерские отношения в союзе, то следует прекратить встречи с таким мужчиной.

Романив советует задуматься и в случае, если партнер не нравится вашему окружению. Психолог рекомендует более внимательно присмотреться к своему избраннику — иногда со стороны некоторые вещи виднее.

«Бывает, что у мужчины столько друзей и увлечений или столько сил отнимает работа, что ему совершенно не до вас. Подобное поведение не лучшим образом отражается на самооценке женщины. Безусловно, в таких отношениях она чувствует себя ущемленной и, откровенно говоря, не слишком нужной», — добавила специалист.

Расстаться с мужчиной Романив советует и в случае, если он постоянно всем недоволен. Такие отношения, по ее словам, не приведут ни к чему хорошему.