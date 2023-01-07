7 показателей, что вы выбрали правильного человека

«Тому ли я дала обещание любить?» — думаете вы. Сейчас разберемся! Мы подготовили признаки, которые подскажут, что вы встретили «своего» мужчину.

Фото: Super.ru Super.ru

Вам интересно вместе

Вдвоем вы готовы отправиться и в пир, и в мир, и в Когалым (Ханты-Мансийский округ) — вам везде интересно друг с другом и есть чем заняться.

Вы принимаете друг друга

Вы оба знаете, что партнер — это не сказочный герой, а живой человек со своими недостатками. Вы его любите за достоинства и прощаете мелкие косяки, с кем не бывает.

У вас общие цели

Вы двигаетесь в одном направлении, а не толкаетесь в разные стороны, словно герои басни Крылова. Как это проверить? Посмотрите на ваш пройденный путь: с чего начинали и к чему пришли. Впечатляет? Значит все делаете правильно.

Вы действуете, как команда

В случае трудностей не топите друг друга, а протягиваете руку помощи. А потом благодарите партнера за поддержку, а не выдвигаете претензии за качество предоставленных услуг — вы же не в супермаркете.

Вам легко друг с другом

Принято думать, что над отношениями нужно работать. Но если это превращается в каторжный труд без выходных и праздников, то пассажиров такой любовной лодки нужно явно пересмотреть. Ведь отношения должны приносить радость.

Вы прислушиваетесь друг к другу

Вам обоим важно, чтобы партнеру было хорошо, поэтому считаетесь с просьбами и желаниями друг друга. Да, один из вас не хочет проводить совместный отпуск в палатке на Урале, поэтому ищите компромиссные варианты отдыха.

Вам не приходится судорожно подбирать слова