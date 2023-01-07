Коуч посоветовал не встречаться с девушками, у которых есть друзья-мужчины

Тренер по отношениям Дэвид де лас Моренас, известный в соцсетях под ником @howtobeast, опубликовал в TikTok три неочевидных «красных флага», которые должны насторожить в девушке. Об этом сообщает The New York Post.

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Коуч посоветовал избегать девушек, которые никогда не выражают благодарность, регулярно общаются со своими друзьями-мужчинами и манипулируют «по мелочи», рассказывая о своих бывших партнерах и никогда не отправляют сообщения первыми.

Говоря о «красном флаге» в виде друзей мужского пола, Дэвид де лас Моренас сказал: «Помимо очень редких случаев, когда парень и девушка разговаривают, это не платонические отношения. Даже если она в нем не заинтересована, он, вероятно, заинтересован в ней — и тогда ей нравится его высокая оценка».

Как заявил коуч по отношениям, если у девушки много друзей-мужчин, с которыми она часто видится и переписывается, это означает, что она относится к тому «типу», который ищет варианты на стороне.

В комментариях пользователи-мужчины согласились с тем, что это тревожный знак в отношениях. Однако многие пользовательницы заявили, что этот «красный флаг» не имеет ничего общего с действительностью, поскольку у них есть друзья-мужчины, и они при этом счастливы в браке.