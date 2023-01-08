Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Названы лучшие даты для свадьбы в 2023 году

Вечерняя Москва

Дата свадьбы может определять общий тон и энергетику брака. О том, какой день лучше выбрать для бракосочетания в 2023 году, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Названы лучшие даты для свадьбы в 2023 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Для тех, кто хочет провести свадьбу в холодный сезон, больше подойдут январь и март. Наилучшими датами станут 22 января, когда произойдет двойное выравнивание Юпитера и Юноны, и Венеры с Сатурном, и 21 марта — в этот день начнется астрологический Новый год и новолуние в соединении с Меркурием. К тому же этот день задаст союзу ценный тон любовного постоянства и стабильности благодаря соединению Венеры и Юноны в Тельце.

Весна 2023 года прекрасно подойдет для создания семьи. Особенным днем для этого станет 11 апреля, так как экспансивный Юпитер соединится с бодрящим Солнцем, а устремленный в будущее и искрящийся электричеством Уран соединится с Юноной, нацеленной на союз.

Приземленное, естественное и безопасное Новолуние в Тельце ждет нас 19 мая. Юпитер и Меркурий могут улучшить коммуникацию, а Венера в Раке послужит тому, чтобы привнести в жизнь любящей семьи романтические вибрации и искренние эмоции.

Предстоящим летом идеальным днем для свадьбы будет 17 июня, так как ожидается новолуние в многогранных и общительных Близнецах. Также подойдет 21 июня — день летнего солнцестояния.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители