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3 часа назад

Сексолог Кондрашева посоветовала разнообразить половую жизнь во избежание измен

Мария Каткова

Психолог-сексолог Елена Кондрашева рассказала о наиболее распространенных причинах измен в паре. Об этом сообщает "Лента.ру".

Сексолог назвала самые частые причины измен
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметила специалист, чаще всего измены происходят из-за того, что партнеры не разговаривают и игнорируют чувства к друг другу. Она посоветовала прислушиваться к своей второй половине, а также не держать эмоции в себе.

Второй причиной для измен она назвала отсутствие разнообразия в сексе. Она посоветовала искать для отношений человека с таким же уровнем либидо.

Также Кондрашева заявила, что предлогом для измены может быть внешний вид одного из партнеров. Дело в том, что это важно в сексуальной жизни, поэтому не стоит запускать себя. Это касается как мужчин, так и женщин.

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Последней причиной измен сексолог назвала чрезмерную ревность. Если один из партнеров ревнует, то начинает скрывать даже переписку с другом противоположного пола. Потом это может перерасти в измену с другим человеком.

Ранее сообщалось, что эксперт раскрыла, что мешает женщинам выйти замуж на самом деле.

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