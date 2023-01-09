Как тип страсти партнеров влияет на сексуальную жизнь пары

Чрезмерный контроль сексуальной страсти оказывает негативное влияние на сексуальное удовлетворение обоих партнеров, выяснили психологи из Университета Бригама Янга. Исследование было опубликовано в журнале The Journal of Marriage and Family.

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Ученые выделили два вида сексуальной страсти – навязчивую и подавленную. Навязчивая сексуальная страсть определяется как сильно мотивированное желание. Подавленная сексуальная страсть чрезмерно контролируется, так что человек страдает от постоянного чувства подавленности или нерешительности.

Ранее исследователи установили, что пары, в которых у мужчины был навязчивый стиль сексуальной страсти, а у женщины — подавленный, сталкивались с проблемами в сексуальных отношениях. В новом исследовании приняли участие 725 пар, которые прошли анкетирование по определению типа страсти, а также оценили уровень сексуального удовлетворения.

«Анализ показал, что эти два вида страсти усиливают друг друга, доводя до крайностей и снижая сексуальное удовлетворение партнеров. Причем когда стили распределены в паре наоборот – у женщин навязчивый, а у мужчин — сдержанный, то сексуальное удовлетворение было оценено как более высокое», – объяснили ученые.