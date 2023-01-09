Какие тела люди считают наиболее сексуальными

"Мы обнаружили, что чем больше участники были вовлечены в спортивную культуру, тем больше в их представлении о привлекательном теле уменьшался жировой слой и увеличивалась мышечная масса. Это следствие влияния спортивной культуры, которая распространена в социальных сетях. Такие люди подвержены риску развития нездорового представления об идеалах тела", – заключили исследователи.