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1 час назад

Психологи выяснили, какие тела люди считают наиболее сексуальными

Газета.Ru

Психологи из Нортумбрийского университета в Великобритании установили, что наиболее сексуально привлекательными в обществе считаются женские тела с относительно низким или средним содержанием жира в организме и умеренной мышечной массой, а наиболее привлекательные мужские тела имеют аналогичный уровень жира в организме, но очень мускулисты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Какие тела люди считают наиболее сексуальными
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 134 женщины и 134 мужчины. Их попросили оценить привлекательность сгенерированных компьютером 3D-тел, которые различались по уровню мышечной массы и жировых отложений. Также участникам было разрешено самостоятельно регулировать количество мышц и жира у 3D-моделей, чтобы создать наиболее привлекательное тело.

"Мы обнаружили, что чем больше участники были вовлечены в спортивную культуру, тем больше в их представлении о привлекательном теле уменьшался жировой слой и увеличивалась мышечная масса. Это следствие влияния спортивной культуры, которая распространена в социальных сетях. Такие люди подвержены риску развития нездорового представления об идеалах тела", – заключили исследователи.

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