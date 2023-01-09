Мужская сексуальность окутана невероятным количеством мифов и домыслов, которые создают немало проблем представительницам прекрасного пола. Но что же делать, если мужчины и сами не спешат развенчивать эти мифы? Мы собрали основные «факты», которые вызывают больше всего вопросов у женщин относительно мужского секса.

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Миф 1. Мужчинам секс нужен чаще В каком-то смысле это правда. Тем не менее мужчины не настолько озабочены этим вопросом, как нам это преподносят популярные секс-коучи. Современная женщина так же часто задумывается о сексе, как и мужчина, однако ее подход к интимной близости все равно отличается. Если мужчина готов вступить в близость с понравившейся женщиной буквально через час после знакомства, то женщине нужно чуть больше времени, чтобы установить эмоциональную связь.

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Миф 2. Оргазмы мужчины и женщины не отличаются Научный факт — женский оргазм длится в 7 раз дольше, чем мужской. При этом мужской оргазм всегда сопровождается эякуляцией, а вот с женским все сложнее. Во-первых, женщине необходимо больше времени на «прогрев», и в пиковый момент наслаждение проходит волной. Мужчина же достигает оргазма куда стремительнее, момент наслаждения быстро проходит.

Миф 3. Если мужчина не может быстро возбудиться, проблема в женщине Совсем нет. В мужском организме происходит огромное количество процессов, которые могут влиять на его эрекцию, и вы в этом списке причин на последнем месте. Важно понимать, какой образ жизни ведет мужчина, сколько ему лет и какие хронические болезни его сопровождают. Не забываем о том, что большинство мужчин довольно впечатлительны, когда речь заходит об их сексуальных возможностях, а значит, даже легкая критика в его адрес может спровоцировать сексуальную «усталость».

Миф 4. Больше всего мужчину волнует размер Конечно, вопросы относительно размера своего полового органа возникают у всех мужчин, но период волнения длится, как правило, лет до 30. В более старшем возрасте мужчина уже может принять себя полностью, понимает свои сексуальные возможности и перестает ассоциировать размер члена с удовольствием женщины. К мужчине приходит понимание того, что самое важное — научиться пользоваться тем, что у него есть, и понимать, как возбуждается женщина, а также понять, как он может влиять на этот фактор. После этого волнения о размере отходят на десятый план.