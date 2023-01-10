Секс-блогер объяснила, почему пары живут раздельно

Многие пары живут раздельно, так как не хотят мешать друг другу, объяснила популярность современной тенденции секс-блогер Яна Хокинг. В авторской колонке для News.com.au она перечислила преимущества проживания без партнера.

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Нежелание мешать друг другу и подстраиваться под образ жизни другого человека — основные причины, по которым современные люди предпочитают жить отдельно от партнера, рассказала Хогинг. Она призналась, что и сама не хотела бы постоянно видеть рядом с собой мужчину, особенно когда находится не в лучшем настроении или выглядит неряшливо.

«После празднования Нового года у меня было жуткое похмелье, — призналась Хокинг. — И, пребывая в ужасном состоянии, я спала так долго, как хотела».

Изучая тему, Хокинг удивилась, что тенденция «жить раздельно, но вместе» (live apart together) становится все более популярной. Многие пары предпочитают серьезные долгосрочные отношения, живя порознь. Секс-блогер убеждена, что у этого есть множество преимуществ.

Хокинг уверена, что во время раздельного проживания люди не окунаются в общий быт, чем продлевают романтический период отношений. «Нет споров из-за того, поднятым или опущенным должно быть сиденье унитаза, никакого храпа или газов рядом в постели», — прокомментировала блогер.

3,9 миллиона жителей США предпочитают жить отдельно от партнеров

Она согласилась, что жить вместе дешевле, однако сама предпочитает снимать небольшую квартиру ради экономии денег и сохранять романтику и свою психику здоровой.

«Я не говорю, что это подходит для всех. Хотеть жить вместе — это нормально. Но для тех из нас, кто обожает проводить время в одиночестве, жить порознь — отличный вариант, и я обязательно пользуюсь этой возможностью», — подвела она итог.