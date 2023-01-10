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45 минут назад

Невеста запретила жениху одну вещь на мальчишнике и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Пользовательница TikTok Стефани Сакко запретила жениху приглашать на свой мальчишник стриптизерш и вызвала споры в сети. Об этом рассказало издание New York Post (NYP) co ссылкой на соцсети невесты.

Невеста запретила жениху одну вещь на мальчишнике и вызвала споры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сакко категорично заявила в блоге, что не позволит жениху развлекаться в компании полуголых девушек за день до бракосочетания.

Девушка призналась, что не понимает, как за день до свадьбы можно любоваться другими девушками.

«Жду, когда мужчины назовут меня неуверенной в себе женщиной», — сказала она и спровоцировала жаркую дискуссию.

Многие поддержали ее в комментариях, но кто-то не поскупился на ироничную критику.

«Я согласна. Ночь перед свадьбой — это ночь перед вступлением в отношения. Если ты женишься, то почему хочешь смотреть на других женщин?» — написала одна из пользовательниц соцсети.

Но нашлись и те, кто встал на сторону жениха. Некоторые из тех, кто увидел публикацию Сакко, отметили, что мальчишник — не проблема для отношений, а саму невесту назвали убийцей вечеринок.

«Ты полиция нравов?», «Это чертовски мелочно!», «Мои сестры, мама и я наняли отцу стриптизершу на его 40-летие, и мы все сидели и смотрели», — последовали критические комментарии.

А один из посетителей станицы Сакко отметил, что все зависит от типа отношений между людьми.

Любовь,
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