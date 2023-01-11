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1 час назад

Подозревавшая мужа в измене жена решилась на отчаянный поступок и опозорила его

Lenta.ru

Пользовательница Reddit заподозрила мужа в измене и ворвалась в кабинет врача, к которому тот пошел на прием. В посте она рассказала, что отчаянный поступок, на который она решилась, опозорил мужчину.

Подозревавшая мужа в измене жена опозорила его
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста написала, что у ее мужа начались проблемы со здоровьем, из-за чего он стал часто посещать врача. Однажды она захотела сходить на прием вместе с ним и спросила разрешения. В ответ мужчина отказался и заявил, что ему комфортнее находиться с врачом наедине. Это вызвало у жены подозрения. Она начала думать, что медик — женщина, и у ее супруга с ней роман.

Чтобы удостовериться в верности и преданности супруга, женщина решила без предупреждения присоединиться к нему во время следующего приема. Она узнала дату визита и через десять минут после начала ворвалась в кабинет к удивлению врача, который оказался мужчиной, и ни о чем не подозревавшего мужа.

После того как супруги вышли из больницы, мужчина высказал жене свое недовольство. Он обвинил ее в нарушении личных границ и в неуважении к его просьбам.

«Я сказала, что я его жена и уже знаю, какие у него проблемы, и просто хотела выразить поддержку», — оправдалась автор поста и обратилась за советам к читателям.

Пост набрал почти 8,5 тысячи комментариев, в большинстве из которых пользователи осудили поведение женщины. Ей посоветовали обуздать свою ревность, пока она не разрушила брак.

Любовь,Измена,Муж и жена,
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