Мужчина нашел необычный способ разоблачать изменниц

Житель Австралии нашел необычный способ разоблачать изменниц, столкнулся с осуждением в сети и получил совет заняться собственной личной жизнью. Его историю публикует New York Post.

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33-летний продавец автомобилей Джей Ингрэм недавно закончил 12-летние отношения. После расставания мужчина начал знакомиться с девушками в социальных сетях и заметил, что нередко с ним начинают общение пользовательницы, у которых уже есть партнеры.

По словам Ингрэма, его возмутило такое поведение женщин, и он твердо решил бороться с изменницами. Он дал себе обещание на Рождество, что разоблачит их и откроет их избранникам неприятную правду.

«Знаете, что я понял во время рождественских каникул? Женщины, которые выкладывали сторис со своими мужчинами в одинаковых пижамах под елкой, параллельно или до этого переписывались со мной», — рассказал он.

Мужчина решил найти фотографии своих собеседниц с их партнерами, приделать к ним свое изображение в фотошопе и опубликовать. Предварительно он предупредил женщин о том, что собирается сделать.

«Неверность — это не самое приятное, что может случиться с человеком», — заключил Ингрэм.