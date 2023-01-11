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1 час назад

Daily Star: во время секса люди чаще всего получают синяки

Мария Каткова

Названы травмы, которые люди чаще всего получают во время секса. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на исследование магазина товаров для взрослых Lovehoney.

Названы самые распространенные во время секса травмы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Из всех опрошенных 42% заявили, что когда-либо получали травмы во время занятия интимом. Выяснилось, что чаще всего страдают женщины, а не мужчины.

Наиболее распространенными повреждениями они назвали синяки (33%), а также ожоги (31%). Опрошенные отметили, что ожоги получками из-за трения об ковер. Еще 29% пожаловались на то, что получили мочеполовые инфекции после секса.

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Ранее сообщалось, что уролог перечислил снижающие у мужчин интерес к сексу продукты.

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