Названы самые распространенные во время секса травмы

Названы травмы, которые люди чаще всего получают во время секса. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на исследование магазина товаров для взрослых Lovehoney.

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Из всех опрошенных 42% заявили, что когда-либо получали травмы во время занятия интимом. Выяснилось, что чаще всего страдают женщины, а не мужчины.

Наиболее распространенными повреждениями они назвали синяки (33%), а также ожоги (31%). Опрошенные отметили, что ожоги получками из-за трения об ковер. Еще 29% пожаловались на то, что получили мочеполовые инфекции после секса.