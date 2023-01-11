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2 часа назад

Белье — страсть, цепочка — сила: что значат его подарки

WomanHit.ru

Мужчина не только хочет порадовать, но и с помощью презентов намекает о своих эмоциях.

Белье — страсть, цепочка — сила: что значат его подарки
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Конечно, самый простой способ угодить близкому презентом, — купить подарок вместе с ним. Но многие мужчины все еще предпочитают делать своим женщинам сюрпризы, да и девушки любят, когда их удивляют. А еще по выбранному презенту можно узнать, что думает о вас возлюбленный.

Бытовая техника

Вы разворачиваете шелестящую бумагу, открываете коробку, а в ней не заветное колье или серьги, а тостер… Многие будут разочарованы и решат, что муж воспринимает их, как бытовую функцию. Но это совсем не так! Бытовую технику обычно в качестве подарка выбирают очень прагматичные мужчины, стремящиеся о вас позаботиться и облегчить жизнь.

Красное или черное белье

Это весьма красноречивый презент, которым избранник показывает, насколько сексуально привлекательной и манящей вы ему кажетесь. К тому же, такие комплекты — прямой намек, что мужчина ждет от вас более открытого и раскрепощенного поведения в постели.

Белье нежных оттенков

В отличие от предыдущего варианта, мужчина, подаривший нежный комплект белья, хочет проявить заботу, помочь вам быть хрупкой, нежной девочкой, которую он сможет опекать, проявить силу и мудрость. Подыграйте избраннику, позвольте ему почувствовать себя настоящим рыцарем на белом коне.

Ювелирная цепочка

Это не самый распространенный вариант украшения, который дарят мужчины. А психологи считают, что такой презент — показатель признания вашей силы и власти над ним. Обычно цепочку дарит молодой человек, который стремится подчеркнуть, что вы — равноправные партнеры, уважительно относящиеся к силе друг друга.

Браслет

Этот предмет создан подчеркивать хрупкость женского запястья. Мужчина, который выбирает браслет в качестве подарка, хотел бы видеть партнершу женственной, нежной.

Джемпер, свитер, шарф

Теплые вещи — способ мужчины позаботиться о любимой женщине. Он хочет быть уверенным: даже когда его нет рядом, избранница будет чувствовать себя уютно, безопасно, спокойно. А еще это его просьба о комфорте: уютными подарками молодой человек подсознательно намекает, что хочет мягкости, спокойствия.

Любовь,
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