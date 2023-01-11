Парень отверг девушку на свидании из-за ее наряда

Девушка рассказала, что отправилась на свидание с потенциальным избранником и заметила, что он ведет себя подозрительно. По словам юзерши, она подумала, что оказалась не в его вкусе. Однако позже выяснила, что причиной отказа от дальнейшего общения стала ее одежда. Так, автор ролика надела на встречу брюки цвета хаки с завышенной талией и серую водолазку, добавив несколько аксессуаров.