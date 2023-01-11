Парень отверг девушку на свидании из-за ее наряда

Блогерша Анна Шаффер была отвергнута парнем из-за выбранного ею наряда. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте инфлюэнсерши, который насчитывает 166,5 тысячи подписчиков.
Девушка рассказала, что отправилась на свидание с потенциальным избранником и заметила, что он ведет себя подозрительно. По словам юзерши, она подумала, что оказалась не в его вкусе. Однако позже выяснила, что причиной отказа от дальнейшего общения стала ее одежда. Так, автор ролика надела на встречу брюки цвета хаки с завышенной талией и серую водолазку, добавив несколько аксессуаров.
«Я отказываюсь быть отвергнутой из-за свитера с высоким воротом. Я бы предпочла, чтобы мне отказывали из-за особенностей моего характера», — заявила Шаффер.