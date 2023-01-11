Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Парень отверг девушку на свидании из-за ее наряда

Lenta.ru

Блогерша Анна Шаффер была отвергнута парнем из-за выбранного ею наряда. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте инфлюэнсерши, который насчитывает 166,5 тысячи подписчиков.

Парень отверг девушку на свидании из-за ее наряда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что отправилась на свидание с потенциальным избранником и заметила, что он ведет себя подозрительно. По словам юзерши, она подумала, что оказалась не в его вкусе. Однако позже выяснила, что причиной отказа от дальнейшего общения стала ее одежда. Так, автор ролика надела на встречу брюки цвета хаки с завышенной талией и серую водолазку, добавив несколько аксессуаров.

«Я отказываюсь быть отвергнутой из-за свитера с высоким воротом. Я бы предпочла, чтобы мне отказывали из-за особенностей моего характера», — заявила Шаффер.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители