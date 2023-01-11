Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
2 часа назад

Девушка бросила возлюбленного из-за угощения у его родителей

Lenta.ruиещё 1

Жительница китайской провинции Сычуань решила бросить возлюбленного после того, как его семья подала ей слишком скромное угощение. Об этом сообщает South China Morning Post.

Девушка бросила возлюбленного из-за угощения у его родителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка, которой около 20 лет, впервые побывала в гостях у родителей возлюбленного, живущих в сельской местности. Чтобы добраться до них, ей пришлось ехать около двух с половиной часов. Когда китаянку усадили за стол, она пришла в ужас от поданных блюд. Ее поразила бесхитростность угощений, которыми ее собирались кормить. В частности, ей предложили миску лапши с жареными яйцами, тыквенную кашу и холодные закуски.

Девушка была разочарована угощением и призналась в этом возлюбленному. Тот ответил, что именно такую пищу едят в повседневной жизни обычные люди. Спустя два дня китаянка заявила, что больше не может оставаться с семьей возлюбленного, собрала вещи и уехала.

«Ему было известно, что я не люблю лапшу, но блюда из лапши подавались к каждому приему пищи», — пожаловалась она.

История вызвала интерес у пользователей соцсетей в Китае. Многие из них согласились с девушкой.

«Хорошо, что она узнала до свадьбы, что семья не будет обращаться с ней хорошо», — написал один из пользователей. «Давайте не будем говорить, бедная у него семья или нет. Главное, что никто из них не принимал тебя всерьез», — отметил другой.

Некоторые пользователи сочли, что родители намеренно выбрали такие блюда. «Очевидно, его родителям не нравится эта женщина», — написал один из них. Другой пользователь, который живет в деревне в провинции Шаньси, заявил: «У меня на родине тоже так питаются. Мы едим лапшу каждый день и готовим на три или четыре дня».

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители