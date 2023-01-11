Девушка бросила возлюбленного из-за угощения у его родителей

Жительница китайской провинции Сычуань решила бросить возлюбленного после того, как его семья подала ей слишком скромное угощение. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка, которой около 20 лет, впервые побывала в гостях у родителей возлюбленного, живущих в сельской местности. Чтобы добраться до них, ей пришлось ехать около двух с половиной часов. Когда китаянку усадили за стол, она пришла в ужас от поданных блюд. Ее поразила бесхитростность угощений, которыми ее собирались кормить. В частности, ей предложили миску лапши с жареными яйцами, тыквенную кашу и холодные закуски.

Девушка была разочарована угощением и призналась в этом возлюбленному. Тот ответил, что именно такую пищу едят в повседневной жизни обычные люди. Спустя два дня китаянка заявила, что больше не может оставаться с семьей возлюбленного, собрала вещи и уехала.

«Ему было известно, что я не люблю лапшу, но блюда из лапши подавались к каждому приему пищи», — пожаловалась она.

История вызвала интерес у пользователей соцсетей в Китае. Многие из них согласились с девушкой.

«Хорошо, что она узнала до свадьбы, что семья не будет обращаться с ней хорошо», — написал один из пользователей. «Давайте не будем говорить, бедная у него семья или нет. Главное, что никто из них не принимал тебя всерьез», — отметил другой.