Девушка рассказала о счастливых отношениях без единого поцелуя

Девушка призналась, что за два года отношений не целовалась с женихом, и в сети ей выразили поддержку. Необычную историю любви и воздержания рассказало издание New York Post со ссылкой на соцсети героини.

Фото: Лента.ру Лента.ру

23-летняя Киндел Гроув рассказала на своей странице в TikTok, что два года встречается с парнем, но при этом они даже не целовались. Такое поведение она объяснила моральными и религиозными принципами.

Девушка призналась, что ей нравится любовь, не зависящая от физической близости. Она добавила, что ее и избранника постоянно критикуют за подобную стойкость, но ее чужое мнение не интересует.

Один из комментаторов спросил, пожимают ли хотя бы влюбленные руки при встрече. В ответ Гроув с женихом записали забавное видео, в котором показали, что при встрече здороваются как добрые приятели. Еще один тиктокер поинтересовался: «А что вы делаете, когда говорите "привет"?» На это нецелованная невеста ответила, что колесо точно не делают.

Многие их тех, кто ознакомился с исповедальным видео девушки, поддержали ее.