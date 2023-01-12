5 языков любви: что делать, если они не совпадают с партнером

Вот уже больше 10 лет книга американского пастора, телеведущего и семейного консультанта Гэри Чепмена всплывает в рекомендациях по укреплению отношений. Конечно, речь о работе «5 языков любви», принесшей автору всемирную славу. Но что делать, если вы с партнером буквально говорите на разных языках? Разбираемся, что делать и почему не стоит сразу хоронить отношения.

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В чем заключаются 5 языков любви и кто на них говорит?

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Чепмену удалось упаковать все способы выражения привязанности в 5 наиболее распространенных и понятных групп, так и появились «5 языков любви». Каждая из этих групп наполнена разнообразными практиками, и, по мнению автора, умение партнеров найти общий язык позволит углубить и укрепить отношения. Вот эти 5 групп:

Слова

Для тех, у кого основной язык любви слова, именно вербальное выражение привязанности будет самым значимым. В эту категорию входят комплименты, похвала, 1000 и 1 способ сказать «я люблю тебя», разговоры до ночи, километры сообщений в мессенджере и непосредственное участие партнера в диалоге.

Время

У людей, чьим приоритетным языком любви является время, требования к партнеру будут отличаться. Им, может, и не будут важны задушевные разговоры и комплименты по каждому поводу, но если уж они решили провести с возлюбленным время, то придется отказаться от гаджетов, встреч с друзьями, срочных звонков. Эти люди больше всего ценят, когда партнер концентрируется на них, не отвлекаясь на посторонние факторы, и точно так же они в свою очередь выражают собственные чувства. В этот язык любви входят совместные активности, путешествия, а порой и просто тихие вечера в компании настольных игр.

Подарки

Говорящие на этом языке любви больше всего ценят материальное воплощение чувств. Причем подарки не всегда должны быть дорогими и сопровождаться сертификатом подлинности: подарком будет считаться и букет на первую годовщину, и зонт вместо старого сломавшегося, который руки никак не дойдут выбросить. Для приверженцев этого языка любви подарки — это не просто вложение денег или откуп, а показатель внимания к потребностям партнера.

Помощь

Под помощью можно понимать как участие в жизни партнера, так и распределение обязанностей, например по дому или уходу за питомцами. Говорящий на этом языке любви партнер активно принимает и предлагает помощь, и она не всегда может заключаться в совместном мытье полов или выгуле собаки по очереди. Это также может быть участие в финансовом благополучии пары.

Прикосновения

Последний по порядку, но не по значимости язык любви, заключающийся в тактильном контакте. На нем говорят люди, которым важно держаться за руки, спать в обнимку, даже если нестерпимо жарко, трогать друг друга, целовать, щипать, щекотать и другими способами выражать нежность и обожание.

По мнению Чепмена, люди усваивают языки любви из общения внутри семьи и приносят их в последующие отношения. Некоторые люди умело пользуются всеми пятью способами выражения привязанности, а кто-то предпочитает один или два. Но порой бывает так, что языки любви партнеров не совпадают и, когда проходит первая пора влюбленности и начинается отделение друг от друга, люди не могут найти область соприкосновения, в которой они смогут понятно друг для друга выражать привязанность.

Что делать, когда языки любви не совпадают

Возможно, ваш приоритетный язык любви — время, но партнер постоянно занят на работе и для него основной способ выразить любовь — это подарки или помощь. А может, у одного партнера главный язык любви — слова, а у второго — прикосновения. И в результате получается, что, пока один читает стихи, второй тут же пытается задушить его в объятиях. Для некоторых людей такое несовпадение может быть болезненным и восприниматься как признак скорого завершения отношений, но это не всегда тревожный сигнал.

Конечно, на первый взгляд самым простым вариантом будет найти человека, с которым у вас безоговорочно совпадут языки любви. Их можно определить с помощью разнообразных психологических тестов, но ни один из них не гарантирует вам 100% гармоничные отношения. Зато вы можете повысить свои шансы на крепкий союз самостоятельно, если будете совместно с партнером осваивать языки любви, приоритетные друг для друга. Вот несколько способов, которые помогут это сделать:

Наблюдайте за собой и партнером

Прежде чем однозначно утверждать, что у вас разные языки любви, попробуйте внимательно понаблюдать за собой и своим партнером. Возможно, есть моменты, в которых они все же совпадают: при совместном просмотре старых комедий, когда вы дарите друг другу подарки или готовите вместе ужин. Если нет — тем более внимательно отнеситесь к тому, какой способ выражения привязанности наиболее приятен вашему партнеру, а какой нет.

Разговаривайте

Даже если слова не являются приоритетным языком любви у вас обоих, именно они помогут договориться и обсудить, каким образом вы оба можете в достаточной мере выражать друг другу свои чувства. Может, у партнера любимый язык любви — подарки, а вам уже некуда девать плюшевых медведей. Это тот самый случай, когда стоит озвучить свои мысли и рассказать, что вам нравится, а что нет, а также — что не менее важно — узнать у партнера его предпочтения.

Найдите компромиссы

Если у вас разные языки любви, это дает вам отличный шанс по-разному комбинировать их, как в серии «Смешариков» про «Горы и конфеты». Попробуйте найти занятие, которое подойдет вам обоим: например, совместный поход в кинотеатр или на каток, где вы можете угостить друг друга чем-то вкусным (комбинация «время + подарки»), сходите на мастер-класс по танцам («время + прикосновения»). Иногда комбинаций и компромиссов недостаточно, и порой стоит договориться, чтобы некоторое время было посвящено одному языку любви. Например, когда нужно убрать новогоднюю елку или привести квартиру в порядок после бурных праздников — этот вариант совместного досуга отлично подойдет паре, где основным языком любви на время становится помощь.

Если вам кажется, что вам не подходит ни один из чепменовских языков любви, — не расстраивайтесь. Концепция Гэри Чепмена, несмотря на известность, подвергается довольно обширной критике, в первую очередь потому, что автор не обладает необходимой квалификацией для проведения психологического консультирования.