Как организовать русскую свадьбу за границей

Если вы решили сыграть свадьбу в другом государстве, подготовку придется начать минимум за год до торжества и отложить минимум в два раза больше денег, чем понадобилось бы в России. А еще — пожить в стране, где вас распишут, учесть местные законы и традиции, предусмотреть трудности, которые возникнут у гостей… В общем, сделать нужно будет очень многое. Чтобы вы точно ничего не забыли, "Рамблер" подготовил специальный чек-лист.