Как организовать русскую свадьбу за границей

Если вы решили сыграть свадьбу в другом государстве, подготовку придется начать минимум за год до торжества и отложить минимум в два раза больше денег, чем понадобилось бы в России. А еще — пожить в стране, где вас распишут, учесть местные законы и традиции, предусмотреть трудности, которые возникнут у гостей… В общем, сделать нужно будет очень многое. Чтобы вы точно ничего не забыли, "Рамблер" подготовил специальный чек-лист.
Фото: PxherePxhere
Определить в первую очередь
- Символическая или официальная регистрация?
- В какой стране вы хотите зарегистрировать брак
- Можно ли зарегистрировать брак иностранным гражданам в государстве, которое вас интересует
Документы
- Два загранпаспорта
- Виза по требованию
- Туристические путевки или билеты на самолет туда и обратно
- Перечень нужных бумаг для поездки в конкретную страну
Для официальной регистрации:
- Паспорт гражданина Российской Федерации
- Свидетельство о рождении жениха и невесты
- Справки от нотариуса, удостоверяющие семейное положение
- Свидетельства о прекращении брачного союза или смерти прошлого супруга, если вы уже были женаты/замужем
- Документ об отсутствии препятствий для бракосочетания с юридической стороны (взять в ЗАГСе)
- Справка о смене фамилии, если раньше была другая
На свидетельствах о расторжении брака, рождении и смерти одного из супругов ставится апостиль — специальный значок, который подтверждает законность документов и дает право предъявлять их в других государствах.
Организация
Вы можете заниматься взять ее на себя, но, если решите обратиться за помощью, рассмотрите следующие варианты:
- Туроператор фирмы, которая организует свадьбы в других странах
- Свадебные агентства (можно взять с собой организатора из России, а можно найти на месте)
Важно учитывать, что специалист из другой страны, скорее всего, будет говорить по-английски.
Локация
- Пляж (частный, принадлежащий отелю, дикий)
- Необитаемый остров
- Яхта или теплоход
- Ресторан
- Вилла
- Пикник на природе
Неочевидные трудности
- В некоторых странах необходимо пожить, прежде чем будет можно пожениться. "Испытательный срок" длится от нескольких дней до нескольких десятилетий
- Есть государства, которые регистрируют браки только людей одной веры
- Может потребоваться разрешение властей на бракосочетание (придется ждать от двух месяцев до полугода)
- Не в любой стране получится взять фамилию мужа — тогда справку об этом нужно будет взять в России после свадьбы