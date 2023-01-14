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1 час назад

Чек-лист: как организовать русскую свадьбу за границей

Мира Маркина

Если вы решили сыграть свадьбу в другом государстве, подготовку придется начать минимум за год до торжества и отложить минимум в два раза больше денег, чем понадобилось бы в России. А еще — пожить в стране, где вас распишут, учесть местные законы и традиции, предусмотреть трудности, которые возникнут у гостей… В общем, сделать нужно будет очень многое. Чтобы вы точно ничего не забыли, "Рамблер" подготовил специальный чек-лист.

Как организовать русскую свадьбу за границей
Фото: PxherePxhere

Определить в первую очередь

Видео дня
  • Символическая или официальная регистрация?
  • В какой стране вы хотите зарегистрировать брак
  • Можно ли зарегистрировать брак иностранным гражданам в государстве, которое вас интересует

Документы

В любом случае:

  • Два загранпаспорта
  • Виза по требованию
  • Туристические путевки или билеты на самолет туда и обратно
  • Перечень нужных бумаг для поездки в конкретную страну

Для официальной регистрации:

  • Паспорт гражданина Российской Федерации
  • Свидетельство о рождении жениха и невесты
  • Справки от нотариуса, удостоверяющие семейное положение
  • Свидетельства о прекращении брачного союза или смерти прошлого супруга, если вы уже были женаты/замужем
  • Документ об отсутствии препятствий для бракосочетания с юридической стороны (взять в ЗАГСе)
  • Справка о смене фамилии, если раньше была другая

На свидетельствах о расторжении брака, рождении и смерти одного из супругов ставится апостиль — специальный значок, который подтверждает законность документов и дает право предъявлять их в других государствах.

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Организация

Вы можете заниматься взять ее на себя, но, если решите обратиться за помощью, рассмотрите следующие варианты:

  • Туроператор фирмы, которая организует свадьбы в других странах
  • Свадебные агентства (можно взять с собой организатора из России, а можно найти на месте)

Важно учитывать, что специалист из другой страны, скорее всего, будет говорить по-английски.

Локация

  • Пляж (частный, принадлежащий отелю, дикий)
  • Необитаемый остров
  • Яхта или теплоход
  • Ресторан
  • Вилла
  • Пикник на природе

Неочевидные трудности

  • В некоторых странах необходимо пожить, прежде чем будет можно пожениться. "Испытательный срок" длится от нескольких дней до нескольких десятилетий
  • Есть государства, которые регистрируют браки только людей одной веры
  • Может потребоваться разрешение властей на бракосочетание (придется ждать от двух месяцев до полугода)
  • Не в любой стране получится взять фамилию мужа — тогда справку об этом нужно будет взять в России после свадьбы
Любовь,
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