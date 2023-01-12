Не получающим оральных ласк от партнера женщинам дали совет

Желающим орального секса женщинам надо честно сообщать об этом своему партнеру, чтобы избежать раздражения и проблем в интимной сфере отношений, заявила американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Совет по улучшению половой жизни она дала в колонке The Guardian женщине, не получающей оральных ласк от возлюбленного.

Пожелавшая остаться анонимной читательница издания написала психотерапевту письмо, в котором рассказала, что четыре года состоит в отношениях. По ее словам, они с партнером любят и понимают друг друга. Однако при этом она недовольна, что избранник не хочет заниматься с ней оральным сексом. Женщина уверяет, что регулярно доставляет ему удовольствие таким образом, но никогда не получает подобных ласк взамен.

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«Я не рассматриваю это как услугу за услугу. Но, хотя мой партнер утверждает, что ему тоже нравится это делать, этого никогда не происходит, — посетовала читательница. — Я спрашивала, почему так, старалась проявить понимание и никогда не настаивала, но чувствую, будто мое удовольствие вторично».

Женщине кажется несправедливым просить возлюбленного о чем-то, что ему на самом деле может не очень нравиться, но текущее положение вещей ей кажется несправедливым. Она даже призналась, что в последнее время стала больше флиртовать с другими мужчинами, так как в глубине души уверена, что роман на стороне может принести ей большее удовлетворение, чем секс с постоянным партнером.

В ответ на ее письмо Коннолли заявила, что изменить статус-кво ей поможет исключительно честный разговор с избранником и объяснение ему важности взаимности в вопросах орального секса.

«Зачем вашему партнеру отвечать вам взаимностью, когда ясно, что вы на самом деле этого не ожидаете? Люди склонны не менять свое поведение без крайней необходимости, потому, не устанавливая границ, вы поощряете его эгоизм», — отметила она.