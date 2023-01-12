Женщинам назвали способ вновь начать доверять мужчинам

Чтобы преодолеть страх перед новыми свиданиями и вновь начать доверять мужчинам, надо жить в настоящем моменте и перестать мучиться болезненными воспоминаниями из прошлого, призвала коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой способ она назвала в колонке Daily Mirror пережившим измену женщинам.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Оставшаяся анонимной читательница издания написала Нолан письмо, в котором посетовала, что из-за болезненного разрыва с предыдущим партнером больше не доверяет мужчинам и боится сближаться с ними. Женщина отметила, что ее предыдущие отношения длились восемь лет и закончились несколько месяцев назад из-за измены.

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«За те восемь лет, что мы были вместе, я ни разу не думала, что он когда-нибудь предаст меня. Он не такой парень, и у нас все было хорошо. Мы даже говорили о браке. Так что когда это случилось, я не могла собраться мыслями. И хотя сейчас не горжусь этим, я умоляла его остаться со мной», — призналась она.

По словам читательницы издания, ее избранник испытал облегчение, как только она узнала об измене. Это позволило ему съехать из общей квартиры и начать встречаться с другой женщиной.

По прошествии нескольких месяцев после разрыва, женщина тоже немного пришла в себя и даже встретила хорошего мужчину, который ей кажется заботливым и искренним. Она считает, что могла бы построить с ним отношения, но боится доверять ему. Чем больше они сближаются, тем сильнее ей хочется убежать.

В ответ на письмо Нолан предложила женщине извлечь уроки из предыдущего неудачного опыта отношений, но жить в настоящем. По ее словам, это поможет читательнице стать сильнее и увереннее в себе. Она отметила:

«Это естественно, что вы опасаетесь, что вам снова причинят боль. Но реальность такова, что и с этим парнем может ничего не получиться или он может вас подвести. Никто из нас не знает, как сложатся отношения, когда начинает с кем-то встречаться».

Нолан также посоветовала читательнице не забывать, что этот мужчина — не ее бывший. Эта мысль поможет преодолеть страх, общаться с новым избранником более открыто и со временем начать доверять ему.