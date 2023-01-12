Как справиться со скукой в отношениях?

Порой отношения достигают того момента, когда вы знаете друг о друге все: кто какую еду любит, у кого на погоду болит голова, а у кого — колени, любимые фильмы друг друга и что скрывается под многогранным «все нормально». Вы узнаете друг друга настолько, что отношения становятся скучными. Одних эта скука повергает в страх, и они изо всех сил стараются воскресить отношения, других же она толкает на поиск новых партнеров. Разбираемся, как справляться со скукой и нужно ли это делать.
Человек может заскучать в любых обстоятельствах, и отношения — одни из них. Часто причиной скуки становится предсказуемость тех или иных действий. Например, вы уже с точностью до секунды знаете, когда человек вернется с работы, как потопает ногами в коридоре, поругается на погоду и сообщит о своей усталости. Предсказуемыми и ожидаемыми становятся как приятные моменты, так и не очень — например, беспорядок, который все так же раздражает, но который никто не удосуживается убрать.
В такой ситуации вы фокусируетесь на знакомых событиях, которые повторяются изо дня в день, и отношения могут восприниматься как однообразные. Словно вместо главной сюжетной линии вашей жизни отношения превратились в какой-то побочный ход, состоящий из диалога в три фразы: «Привет. Как дела?» — «Нормально».
Но всегда ли это плохо? Некоторые люди воспринимают однообразие как стабильность, и их куда больше пугают постоянные сюрпризы и попытки укрепить отношения походами на свидания и к семейному психологу. Для них рутина в отношениях — приятная альтернатива эмоциональным качелям в прошлом союзе или в других сферах жизни. Но, конечно, существует стереотип, что если в отношениях все тихо и ровно, то скоро они прикажут долго жить.
Однообразие начинает беспокоить тогда, когда к нему примешивается неудовлетворенность отношениями. В эти моменты кто-то отправляется на поиск новых ощущений на стороне, а кто-то пытается добавить новизны и «растормошить» партнера.
Интернет полон различных чек-листов и советов по «освежению» отношений: одни эксперты советуют добавить огня и разнообразия в интимную жизнь, другие рекомендуют взяться за ручки и бодрым галопом скакать на бачату, кулинарные мастер-классы, и после всего этого — в поход. Конечно же, не обходится без советчиков, которые утверждают, что вся скука от того, что в доме не слышен топот маленьких ножек.
Прежде чем начать пробовать все эти советы, стоит разобраться со своей скукой.
Да, скука — это очень неприятное чувство. Но все же это ваше чувство, и как стрессовую реакцию ее вызывает какой-то фактор. Попробуйте проанализировать, что тревожит именно вас. Может, вам кажется, что партнер уделяет вам меньше внимания? Или вы чувствуете, что вложились в отношения всей душой, а в ответ получили только «не сегодня», «потом», «посмотрим» и «голова болит»? А может, вы просто ожидали, что отношения будут праздником, который никак не повлияет на другие сферы жизни, но на деле что-то пошло не так и вам кажется, что вы теряете себя? Перечислите все вещи, которые вас беспокоят, а после постарайтесь максимально честно ответить, что спровоцировало реакцию скуки. Это могло быть поведение партнера, ваши собственные завышенные ожидания, направленные на себя, партнера или отношения.
Не обязательно сразу сгущать краски. Для начала попробуйте обозначить моменты, которые вас не устраивают в отношениях. Дайте высказаться партнеру: может, у него тоже есть поводы для недовольства. Из предыдущего пункта выберите факторы, напрямую связанные с партнером, и обсудите, как вы можете их проработать совместными усилиями. Может, вам обоим не хватает совместного времяпрепровождения? Или вы оба понимаете, что давно не были на свидании? Или просто хочется попробовать какую-то новую активность? Попробуйте вместе выбрать подходящие вам варианты времяпрепровождения. Можете воспроизвести свое первое свидание или попробовать что-то, на что не решались раньше, например на участие в конкурсе едоков. В этот момент главное, чтобы вы оба были готовы предпринять какие-то шаги, потому что когда один партнер ставит ультиматумы и устраивает второму сюрпризы в виде совместных прыжков с парашютом, то КПД таких усилий стремительно снижается.
На первых порах отношения действительно захватывают около 80% наших мыслей в течение суток, каждый день, пока пора влюбленности не схлынет. Когда фонтаны дофамина и других гормонов влюбленности поутихнут, одни могут испытывать снижение романтического интереса и желания быть вместе все время, постоянно, дышать одним воздухом и читать мысли друг друга. А кто-то может почувствовать еще и страх быть покинутым. Обычно стремление вернуть первую пору влюбленности характерно именно для второй группы. Если вы чувствуете, что скука в отношениях вас пугает именно из-за одиночества, то попробуйте для начала подружиться с этим состоянием. В одиночестве нет ничего плохого: когда рядом нет посторонних людей, вы можете заниматься спортом, саморазвитием, строить карьеру, заботиться о себе, учить иностранные языки. Все это в результате может сделать вас очень интересным и даже счастливым человеком.
Помните, что скука в отношениях — это не всегда приговор или признак того, что отношения скоро приблизятся к завершению. Куда страшнее может быть безразличие партнеров друг к другу или нереалистичные ожидания, когда вы пытаетесь сделать так, чтобы отношения развивались как в фильмах, любовных романах или у знакомых. Попробуйте пообщаться с партнером и выработать свой путь для преодоления этого состояния.