Как справиться со скукой в отношениях?

Порой отношения достигают того момента, когда вы знаете друг о друге все: кто какую еду любит, у кого на погоду болит голова, а у кого — колени, любимые фильмы друг друга и что скрывается под многогранным «все нормально». Вы узнаете друг друга настолько, что отношения становятся скучными. Одних эта скука повергает в страх, и они изо всех сил стараются воскресить отношения, других же она толкает на поиск новых партнеров. Разбираемся, как справляться со скукой и нужно ли это делать.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Откуда берется скука в отношениях?

Видео дня

Человек может заскучать в любых обстоятельствах, и отношения — одни из них. Часто причиной скуки становится предсказуемость тех или иных действий. Например, вы уже с точностью до секунды знаете, когда человек вернется с работы, как потопает ногами в коридоре, поругается на погоду и сообщит о своей усталости. Предсказуемыми и ожидаемыми становятся как приятные моменты, так и не очень — например, беспорядок, который все так же раздражает, но который никто не удосуживается убрать.

В такой ситуации вы фокусируетесь на знакомых событиях, которые повторяются изо дня в день, и отношения могут восприниматься как однообразные. Словно вместо главной сюжетной линии вашей жизни отношения превратились в какой-то побочный ход, состоящий из диалога в три фразы: «Привет. Как дела?» — «Нормально».

Но всегда ли это плохо? Некоторые люди воспринимают однообразие как стабильность, и их куда больше пугают постоянные сюрпризы и попытки укрепить отношения походами на свидания и к семейному психологу. Для них рутина в отношениях — приятная альтернатива эмоциональным качелям в прошлом союзе или в других сферах жизни. Но, конечно, существует стереотип, что если в отношениях все тихо и ровно, то скоро они прикажут долго жить.

Однообразие начинает беспокоить тогда, когда к нему примешивается неудовлетворенность отношениями. В эти моменты кто-то отправляется на поиск новых ощущений на стороне, а кто-то пытается добавить новизны и «растормошить» партнера.

Что делать со скукой в отношениях?

Интернет полон различных чек-листов и советов по «освежению» отношений: одни эксперты советуют добавить огня и разнообразия в интимную жизнь, другие рекомендуют взяться за ручки и бодрым галопом скакать на бачату, кулинарные мастер-классы, и после всего этого — в поход. Конечно же, не обходится без советчиков, которые утверждают, что вся скука от того, что в доме не слышен топот маленьких ножек.

Прежде чем начать пробовать все эти советы, стоит разобраться со своей скукой.

Поймите, что именно вызывает дискомфорт

Да, скука — это очень неприятное чувство. Но все же это ваше чувство, и как стрессовую реакцию ее вызывает какой-то фактор. Попробуйте проанализировать, что тревожит именно вас. Может, вам кажется, что партнер уделяет вам меньше внимания? Или вы чувствуете, что вложились в отношения всей душой, а в ответ получили только «не сегодня», «потом», «посмотрим» и «голова болит»? А может, вы просто ожидали, что отношения будут праздником, который никак не повлияет на другие сферы жизни, но на деле что-то пошло не так и вам кажется, что вы теряете себя? Перечислите все вещи, которые вас беспокоят, а после постарайтесь максимально честно ответить, что спровоцировало реакцию скуки. Это могло быть поведение партнера, ваши собственные завышенные ожидания, направленные на себя, партнера или отношения.

Поговорите с партнером о чувствах

Не обязательно сразу сгущать краски. Для начала попробуйте обозначить моменты, которые вас не устраивают в отношениях. Дайте высказаться партнеру: может, у него тоже есть поводы для недовольства. Из предыдущего пункта выберите факторы, напрямую связанные с партнером, и обсудите, как вы можете их проработать совместными усилиями. Может, вам обоим не хватает совместного времяпрепровождения? Или вы оба понимаете, что давно не были на свидании? Или просто хочется попробовать какую-то новую активность? Попробуйте вместе выбрать подходящие вам варианты времяпрепровождения. Можете воспроизвести свое первое свидание или попробовать что-то, на что не решались раньше, например на участие в конкурсе едоков. В этот момент главное, чтобы вы оба были готовы предпринять какие-то шаги, потому что когда один партнер ставит ультиматумы и устраивает второму сюрпризы в виде совместных прыжков с парашютом, то КПД таких усилий стремительно снижается.

Уделяйте время себе

На первых порах отношения действительно захватывают около 80% наших мыслей в течение суток, каждый день, пока пора влюбленности не схлынет. Когда фонтаны дофамина и других гормонов влюбленности поутихнут, одни могут испытывать снижение романтического интереса и желания быть вместе все время, постоянно, дышать одним воздухом и читать мысли друг друга. А кто-то может почувствовать еще и страх быть покинутым. Обычно стремление вернуть первую пору влюбленности характерно именно для второй группы. Если вы чувствуете, что скука в отношениях вас пугает именно из-за одиночества, то попробуйте для начала подружиться с этим состоянием. В одиночестве нет ничего плохого: когда рядом нет посторонних людей, вы можете заниматься спортом, саморазвитием, строить карьеру, заботиться о себе, учить иностранные языки. Все это в результате может сделать вас очень интересным и даже счастливым человеком.