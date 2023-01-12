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5 минут назад

Влюбленные случайно сделали друг другу предложение одновременно

Lenta.ru

Влюбленные из Великобритании случайно одновременно сделали друг другу предложение во время путешествия в Ригу, Латвия, для катания на собачьих упряжках. Об этом сообщает Wales Online.

Влюбленные случайно сделали друг другу предложение одновременно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

29-летняя Би Николс и 28-летний Джеймс Каванах вместе учились в начальной школе, состояли в одном беговом клубе и хоре. Они начали снова общаться, когда во время пандемии переехали в пригород британского города Хемел-Хемпстед, графство Хартфордшир. Молодой человек и девушка стали хорошими друзьями и начали вместе ходить на пробежки. Когда введенные из-за пандемии ограничения были сняты, у них начался роман.

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Женщина выбрала для себя помолвочное кольцо с хризолитом во время прогулки по антикварным магазинам Лондона, но не знала, когда возлюбленный сделает ей предложение. Она решила тоже сделать ему предложение и купила кольцо для него. Британке удалось найти идеальное кольцо, которое подходит к ее украшению по дизайну, также с хризолитом.

Николс собиралась сделать возлюбленному предложение во время поездки в Ригу, где они катались на собачьих упряжках. «Мы отправились на прогулку через зимний заснеженный лес. Мы поднялись на смотровую вышку, и Джеймс затих. Я подумала, он знает, что я собираюсь сделать ему предложение. Оказалось, что он сам собирался сделать это», — рассказала Николс.

«У меня было с собой кольцо, и я ждал подходящего момента, чтобы сделать предложение. Когда мы поднялись на смотровую вышку, я подумал, что этот момент настал», — сказал, в свою очередь, Каванах.

В результате влюбленные сделали друг другу предложение одновременно. По совпадению оба были одеты в похожую одежду. Сцену предложения снял фотограф дикой природы, который живет поблизости.

Николс рассказала, что с детства боялась случайно ответить «нет», когда ей сделают предложение. «Хорошо, когда кто-то соглашается на ваше предложение руки и сердца, но еще лучше, когда они делают предложение в ответ. У меня было ощущение, что мы синхронизировались», — призналась она.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok попытался сделать предложение возлюбленной, но уронил обручальное кольцо в океан. На записи видно, как он достает из кармана футляр с кольцом, но затем неожиданно роняет его за борт.

Любовь,
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