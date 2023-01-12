Назван простой способ сделать любые отношения счастливыми

«Подумайте, что этот человек значит для вас, что он сделал для вас в вашей жизни. Где бы вы были без них? За что бы вы хотели их поблагодарить, если бы больше никогда их не увидели? И, наконец, в этот момент — прямо сейчас — обратитесь к ним. Позвоните им. Скажите им», — советует психиатр.