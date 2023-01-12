Как вычислить плохого любовника еще до первого секса

Поведение мужчины подскажет, что в спальню его лучше не пускать.

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Совсем необязательно пускать нового знакомого в спальню, чтобы понять, что его навыки вас разочаруют. Специалисты считают, что есть верные признаки, выдающие в мужчине плохого любовника еще на первых свиданиях. Присмотритесь к тому, что метит в кандидаты на ваше сердце и время.

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Отсутствие прикосновений

По мнению психологов, темпераментные, нежные люди почти всегда любят касаться окружающих, для них это — еще один язык общения, показатель симпатии. Если же новый знакомый в разговоре ни разу не прикоснулся к вашей руке, не пытался обнять, скорее всего, к тактильным людям его отнести не получится.

Если он не знает, зачем прикасаться к девушке, когда вы не находитесь в кровати, то и в спальне вряд ли удивит чем-то.

Он склонен к самолюбованию

Чего можно ждать в постели от нарцисса? Скорее всего, в близости парень окажется таким же эгоистичным, не будет заботиться о вашем удовольствии. Если вы заметили, что мужчина сосредоточен на себе и старается перевести любой разговор на лучшую в мире персону, то ждать от него постельных подвигов точно не стоит.

Мужчина говорит о победах

Речь, конечно, об интимных подвигах. Если на словах ваш ухажер — настоящий Казанова, скорее всего, в кровати он окажется весьма посредственным. Настоящие ловеласы точно знают, что главная эрогенная зона женщины — ее мозг, поэтому сбивать романтическое настроение разговорами о бывших, точно не стоит.

Он быстро ест

Еда и секс — самые простые телесные удовольствия. Они связаны гораздо больше, чем кажется: если мужчина не умеет наслаждаться вкусной едой, проглатывает блюдо за блюдом, не разбирая оттенков и ароматов, в кровати он поведет себя точно также.

Он жадный

Прижимистый в жизни мужчина точно не будет щедрым в постели: от него не приходится ждать нежности и подвигов. По мнению психологов, классные любовники обожают делать подарки, делиться радостью, для них важно видеть, что окружающие счастливы, а уж тем более, если речь идет о понравившейся женщины.

Он сексист