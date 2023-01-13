На что мужчина готов ради любимой женщины

Словам людей можно доверять далеко не во всех случаях, особенно если речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. А поступки, напротив, могут многое сказать о намерениях.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Открываться по-настоящему

Мужчины нечасто это делают, однако при желании расположить к себе понравившуюся женщину, они переступают через себя и открывают душу.

Отказывать другим

Влюбленный мужчина ради времени со своей женщиной может отказаться от встреч с друзьями, от похода в бар или на рыбалку. Однако слишком много находиться вместе все же не стоит – парам необходима передышка.

Интересоваться увлечениями

Если мужчина хочет сблизиться с женщиной, он может перенимать ее привычки. Например, начинает придерживаться здорового образа жизни, если она это делает, или берет прочитать ее любимую книгу.

Прислушиваться к советам