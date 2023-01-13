Психотерапевт назвал причину мыслей об измене у мужчин

Мужчины, недооцененные женами, начинают задумываться об измене, рассказал психотерапевт Майрон Нельсон. Возможные причины неверности он назвал в авторской колонке для издания Psychology Today.
По словам Нельсона мужчинам, как и женщинам, требуется общение и близость с другими людьми. При этом они постоянно слышат, что не стоит быть слишком открытыми и доверчивыми.
Психотерапевт обратил внимание, что у большинства мужчин мысли об измене появляются, когда они чувствуют себя недооцененными, неуслышанными, или понимают, что партнерши их не уважают.
«Я и сам задумываюсь о других женщинах, когда осознаю, что много работаю, становлюсь более успешным, но в ответ не получаю пропорциональное количество благодарности в виде объятий, прикосновений, нежности», — объяснил Нельсон.
Причины таких ощущений кроются в глубоком детстве, полагает он. Психотерапевт вспомнил, что мать хвалила его за хорошие оценки в школе и помощь по дому. Похожих похвал он подсознательно ждет и от жены и, не получая их, расстраивается.