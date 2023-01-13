4 идеальных способа испортить секс

Мужчина вам этого никогда не простит.

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Качественный секс — одна из основ долговременных отношений. Тем не менее женщины часто ведут себя так, что для мужчины интим превращается в настоящий кошмар. Сексологи поделились с нами самыми популярными моментами, которые быстро и эффективно разрушают вашу сексуальную жизнь. Запомните и не делайте так!

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Вы много пьете перед близостью

Для кого-то алкоголь — способ расслабиться и в принципе решиться на секс. Но помимо того, что ваш организм очень быстро привыкнет к такому допингу и будет требовать все больших доз, что в конечном итоге приведет к алкоголизму, к тому же ваш секс после нескольких крепких коктейлей нельзя будет назвать фееричным. Любой интимный контакт должен хорошо осознаваться обоими партнерами, а значит, веселый загул перед страстной ночью — идеальный способ убить все желание мужчины и не получить удовольствие самой.

Вы все время имитируете оргазм

Да, женщины часто пытаются порадовать своих мужчин, не понимая, что это путь в никуда. Еще хуже, если вы начинаете биться в страстных конвульсиях уже после того, как он поцеловал вас за ушком. Мужчины не настолько просты, как вам может показаться, они чаще всего прекрасно понимают, когда женщина не смогла получить оргазм, а сымитировать его крайне непросто чисто физиологически — для этого нужно быть очень опытной актрисой.

Секс вас веселит

Никто не спорит, что позитивный настрой полезен для отношений, но в разумных пределах и не за дверями спальни в самый ответственный момент. Когда мужчина охвачен страстью, последнее, что вы можете сделать — начать «остроумно» шутить. Еще хуже, если вы будете шутить над мужчиной. Будьте уверены, его запал пропадет буквально за минуты, а второго секса уже может и не быть.

Вы указываете мужчине на недостатки