Почему возникает недоверие к партнеру

Ревность — ровесница человечества, но от осознания этого факта не легче, когда в вас сомневается любимый человек. В эфире подкаста «Без стука не входить»18+ психотерапевт Владимир Каторгин рассказал, как относиться к недоверию.

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Ревность — это совокупность негативных качеств: стыда, тревоги, страха. Эмоции всегда направлены на объект и внутрь себя, но ревность — это как минимум про троих. До определённой степени чувство выполняет защитную функцию, но со временем становится разрушительной патологией.

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«Есть разница в мужской и женской ревности. Мужчины ревнуют больше по вопросам, связанным с сексом. Женщины ревнуют к эмоциональной составляющей», — рассуждает психотерапевт.

Между нормой и патологией нет чёткой грани, пока не начинается бред ревности.

«По линии бредообразования ценности строятся по кривой логике. По данным, к бредовым образованиям больше склонны мужчины», — рассказывает врач.

Патология проявляется на социальном и бытовом уровнях. Если после приступа ревности партнёр начал провожать и встречать девушку с работы, хотя раньше желание составить компанию по пути домой не проявлял, а идея встретиться с подружками разбивается о запрет любимого — это тревожные звоночки.

«До детективного агентства с «жучками» и скрытыми камерами ещё не дошло, но всё туда движется», — резюмирует Владимир.

Личность, склонная к ревности, всегда обладает высокой самооценкой. Чтобы требовать любви и внимания, нужно знать, что ты этого достоин. Люди с низкой самооценкой принимают пренебрежение как должное.

Ревнивец — это не гармоничная личность. Недоверие к партнёру выдаёт собственную тревогу, стыд, неуверенность и сексуальную неудовлетворённость. Догадаться, что человек будет сомневаться в возлюбленном, можно, понаблюдав за тем, как он проявляет себя в других сферах жизни. Обычно ревностью только в любви дело не ограничивается, Отелло обнаружит себя и в остальном.

Почему люди ревнуют?

Психотерапевт называет основных 6 причин недоверия к партнёру.

1. Желание контролировать

«С большой долей вероятности могу сказать, что всё про партнера мы знать не можем», — говорит Владимир.

2. Проекция своего мышления на объект ревности

Люди переносят на других чувства и желания, которые испытывают сами.

«Мы сравниваем людей с собой в первую очередь. Чем больше ты позволяешь себе, тем больше думаешь, что другие поступят так же — "если я испорчен, то другие тоже с душком"», — считает эксперт.

3. Прошлый опыт

Человека могли предать в предыдущих отношениях, и это его ранило.

4. Пример родителей

В семье была неверность, и ребёнок это наблюдал.

5. Чувство ненужности из-за появления младшего ребёнка

Родители переключили всю любовь и внимание на новорождённого, старший почувствовал себя покинутым.

6. Возлюбленный даёт повод

Возможно, человек ревнует, потому что партнёр флиртует с другими, чтобы подогреть интерес. Если один из пары не принимает правила игры, для него это станет болезненным испытанием.

Что делать, если вы ревнуете?

Нужно разобраться со своими чувствами, понять, почему они возникают. Состояние «мне плохо» нужно проанализировать, чтобы определить, из чего оно состоит: тревоги, стыда, подозрительности, неуверенности.

«Пока не разберёшься в себе, нет смысла требовать что-то от других. Это будет провал. Разберись сначала в себе, а потом уже пытайся выяснить эмоции других. Чувства другого останутся недоступными, пока у тебя не будет своих», — говорит Каторгин.

Как вести себя жертве ревности?

Когда у человека проблемы со сном, давно нет настроения, самочувствие ухудшается и нет желания идти домой, потому что там опять ждут тяготящие расспросы, пора поговорить с партнёром о своих чувствах.

«Если поговорил раз, поговорил два и не помогло, а идти прорабатывать вопрос к специалисту человек отказывается, я считаю, таких отношений надо избегать. Любишь — занимайся, нет — прекрати отношения вовремя, пока они не зашли далеко», — советует психотерапевт.