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34 минуты назад

Перечислены признаки отношений под угрозой разрыва

Lenta.ru

Отсутствие вопросов к партнеру или долгие ссоры указывают на скорое расставание, предупредила сексолог, психотерапевт Лорен Консул. Она перечислила признаки близящегося разрыва в беседе с Independent.

Перечислены признаки отношений под угрозой разрыва
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Долгие ссоры с выяснением того, кто и как был неправ, по мнению Консул, являются тревожным звоночком для пары. Кроме того, о скором разрыве может говорить и нежелание меняться ради отношений. На это намекает отсутствие интереса к жизни партнера.

«Вы перестаете задавать вопросы, интересоваться их мечтами и надеждами, просто предполагаете, что в курсе, потому что провели друг с другом много времени», — объяснила специалистка.

По ее словам, об угрозе расставания могут свидетельствовать также несоответствие слов и действий и отсутствие поддержки партнеру.

«Как будто вы сражаетесь друг с другом, а не вместе боретесь с проблемами или противостоите миру», — заключила она.

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