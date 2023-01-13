Перечислены признаки отношений под угрозой разрыва

Отсутствие вопросов к партнеру или долгие ссоры указывают на скорое расставание, предупредила сексолог, психотерапевт Лорен Консул. Она перечислила признаки близящегося разрыва в беседе с Independent.

Долгие ссоры с выяснением того, кто и как был неправ, по мнению Консул, являются тревожным звоночком для пары. Кроме того, о скором разрыве может говорить и нежелание меняться ради отношений. На это намекает отсутствие интереса к жизни партнера.