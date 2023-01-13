Психолог раскрыла главные причины проблем в постели

Снижение либидо зачастую вызвано психологическими факторами. Психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Россияна Лучкина перечислила причины возникновения проблем в постели в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт объяснила, что если секса хочется, но не со своим партнером, значит проблема кроется в межличностных отношениях. Так, желание убивают ссоры, обиды, чувство вины, ревность и отсутствие ощущения безопасности рядом с супругом, уточнила она.
«Если вообще нет влечения, и оно исчезло внезапно, необходимо исследовать, что случилось перед тем, как либидо стало ниже, и что сейчас происходит в жизни, что «размножаться» стало опасно. Если не хочется заниматься сексом и мастурбировать, значит, у вас в целом пропала потребность в сексуальной разрядке. Если же данное желание присутствует в привычном виде, но влечения к партнеру нет, вы где-то себя обманываете», — заявила врач.
Также психолог подчеркнула, что на снижение либидо влияет травматичный опыт. Если, по словам врача, женщина столкнулась с изнасилованием, домогательством, чрезмерным вниманием, она теряет интерес к интимной близости.
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