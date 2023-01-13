Психолог раскрыла главные причины проблем в постели

«Если вообще нет влечения, и оно исчезло внезапно, необходимо исследовать, что случилось перед тем, как либидо стало ниже, и что сейчас происходит в жизни, что «размножаться» стало опасно. Если не хочется заниматься сексом и мастурбировать, значит, у вас в целом пропала потребность в сексуальной разрядке. Если же данное желание присутствует в привычном виде, но влечения к партнеру нет, вы где-то себя обманываете», — заявила врач.