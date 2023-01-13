5 признаков, что мужчина будет хорошим отцом

Если вы открыли эту статью, значит, отношения с вашим мужчиной уже на стадии «все серьезно». Возможно, бабочки у вас в животе скоро превратятся в кое-кого поинтереснее. Подготовили чек-лист будущего отца-молодца –– читайте и сравнивайте!

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Он собачник

Спросите, чем нам не угодили любители кошек? Все просто: эти питомцы гуляют сами по себе, а собак выводит на прогулку ответственный хозяин. Если ваш избранник героически выгуливает своего Бобика в любую непогоду, значит, ежедневные марафоны с детской коляской тоже осилит.

У него есть младшие братья или сестры

В детстве ваш кавалер не продал их незнакомому дяде за пачку конфет, а сейчас отлично общается со всеми родственниками? Поздравляем, этому товарищу можно доверять ребенка, подгузники и введение прикорма. Справится!

Он уважает чужие желания

И согласился в сотый раз пересмотреть с вами «Титаник». Значит, ваш мужчина готов ко всему, даже к семейному просмотру «Лунтика».

У него есть чувство юмора

Это ценное качество поможет пережить художество на обоях и прочие детские забавы. Шутки шутками, но смотрите не перестарайтесь! Иначе ваша семья превратится в фургончик шапито, который вот-вот перевернется.

Он хочет детей