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1 час назад

Сексолог рассказал, как избежать измен в отношениях

Клопс.Ruиещё 1

Семейный психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, как избежать измен в отношениях. По его словам, в браке важно не запускать себя в одежде и поведении, а также находить время для свиданий.

Сексолог рассказал, как избежать измен в отношениях
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Если нет времени на досуг, эмоции, а дома только серый и однообразный быт, то досуг и впечатления порой ищутся на стороне. Поэтому важно создавать ритуалы, выделять деньги на отпуск, совместный отдых и даже на семейную психотерапию. Мы же не удивляемся, когда автомобилю нужно необходимое и регулярное техобслуживание? Семья тоже порой нуждается в таком же регулярном уходе», — говорит специалист.

Кульгавчук рассказал, что в паре нужно уметь беречь себя и от искушений. Если в один из партнёров изменил, лучше проанализировать причины случившегося, в противном случае это будет повторяться снова и снова. По словам специалиста, к нему часто обращаются из-за измен.

«Многие адюльтеры возникают при совокупности факторов. Возьмём так называемые новогодние корпоративы. Мужчина ходил с женщиной на обеды, иногда они шутили. На корпоративе приняли изрядную дозу алкоголя. Участвовали в волнующих конкурсах, потом танцевали до утра, беседовали по душам и «совершенно случайно» обнаружили себя в уединённом кабинете в объятиях друг друга. Всего этого можно было избежать. Зная себя, лучше уйти с корпоратива раньше и без алкоголя, но для этого нужна и идейность», — говорит специалист.

Чтобы сохранить семью, важно уметь себя сдерживать. По словам Евгения Кульгавчука, идеальные отношения — не гарант верности, каждый из партнёров несёт ответственность за свой выбор.

«Можно иметь дома идеальные отношения и эмоции, но не умея себя держать в руках, каждый раз можно оказываться в разных объятиях. Отвечая на вопрос: «Как нужно себя вести, чтобы измены не произошло?», можно сказать, что нужно быть готовыми к отношениям, уметь выбирать и создавать их, и беречь, как сами отношения, так и отношения от искушений. Это и можно назвать искусством любви», — говорит сексолог Евгений Кульгавчук.

Любовь,Евгений Кульгавчук,
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