Сексолог рассказал, как избежать измен в отношениях

«Можно иметь дома идеальные отношения и эмоции, но не умея себя держать в руках, каждый раз можно оказываться в разных объятиях. Отвечая на вопрос: «Как нужно себя вести, чтобы измены не произошло?», можно сказать, что нужно быть готовыми к отношениям, уметь выбирать и создавать их, и беречь, как сами отношения, так и отношения от искушений. Это и можно назвать искусством любви», — говорит сексолог Евгений Кульгавчук.