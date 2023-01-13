Как организм говорит, что вам срочно нужен секс

Недостаток интима может влиять на здоровье.

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Говорят, сексуальное воздержание может быть полезным: его используют, чтобы направить освободившуюся энергию на творчество или работу. Но иногда затишье затягивается, и организм начинает намекать, что вам необходима близость. Какие нюансы свидетельствуют о нехватке секса.

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Вас все раздражает

Кружка, стоящая не на том месте, может стать причиной скандала? А глупая шутка супруга довести до слез? Может, дело не в затянувшейся депрессии, а о нехватке интимной близости. Снижение частоты или полный отказ от секса может привести к гормональному сбою, который часто сочетается с депрессивными состоянием, раздражительностью и пониженным настроением.

Неврологические боли

Синдром раздраженного кишечника или другие боли, у которых нет объяснения, могут быть вызваны снижением окситоцина и серотонина. Эти гормоны помогают мозгу не пропускать «лишние» болевые сигналы, но, когда содержание этих гормонов снижается, болевой порог опускается до критических значений, а организм начинает посылать сигналы дискомфорта, которые никак не связаны с болезнью.

Вы не худеете

Хотя очень стараетесь! Возможно, дело снова в гормонах. К тому же секс — отличная кардио тренировка, за тридцать минут близости организм сжинает около 200 калорий. Примерно столько же, сколько за полчаса активной ходьбы на беговой дорожке.

Снижение иммунитета

Если вы то и дело подхватываете грипп, простуду, страдаете от ангины, может, у вас острая нехватка интимной близости. Научно доказано, что у людей, которые ведут регулярную половую жизнь, в организме на 30% больше антител, чем у тех, кто отлынивает от интима.

Проблемы со сном

После близости в крови вырабатывается огромное количество окситоцина, который работает, как природное седативное. Поэтому так хочется быстрее заснуть в объятиях избранника. Если у вас началась бессонница, попробуйте пересмотреть режим сексуальной близости, скорее всего, проблемы со сном исчезнут без помощи медикаментов.

Рассеянность