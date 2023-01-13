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50 минут назад

Порнозвезда рассказала об отношениях с бойфрендом

Lenta.ru

Порноактриса Брейлин Бейли рассказала об отношениях с бойфрендом порноактером Аполлоном Бэнксом. Звезда порно призналась, что из-за того, что они оба работают в секс-индустрии, в их отношениях присутствует ревность, передает Daily Star.

Порнозвезда рассказала об отношениях с бойфрендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Бейли, с тех пор как между ними завязались романтические отношения, ей стало проще устанавливать границы на работе. Однако время от времени они сталкиваются с ревностью в отношениях.

Чтобы отделять работу от дома, Бейли и Бенкс договорились, что в их интимных отношениях будет существовать действие, которое актриса будет позволять только своему партнеру. По словам звезды фильмов для взрослых, это действие она «не сделает ни с кем другим ни при каких обстоятельствах».

В 2021 году порноактриса Ванна Бардо раскрыла некоторые секреты индустрии фильмов для взрослых. Она сообщила, что, как и многие в индустрии, встречается с коллегой. По ее словам, в таких отношениях нет ни осуждения, ни ревности.

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