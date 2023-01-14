Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка подала на развод спустя два дня после свадьбы

Super.ru

Говорят, после свадьбы совместная жизнь способна заиграть новыми красками. Партнеры узнают друг друга получше и налаживают семейный быт. Не каждая ячейка общества выдерживает испытание временем, но молодожены из Тюмени удивили всех скоростью принятия решений.

Россиянка подала на развод спустя два дня после свадьбы
Фото: Super.ruSuper.ru

Неожиданно для себя самой 42-летняя россиянка увидела истинное лицо избранника и тянуть не стала — подала на развод. При том, что после свадьбы прошло всего два дня. Надеемся, влюбленные успели пересчитать подаренные гостями деньги и распаковать презенты с церемонии...

В заявлении на развод женщина пошла дальше банального «не сошлись характерами» и приоткрыла завесу тайны своей недолгой семейной жизни: причиной стали «непреодолимые разногласия во взглядах с супругом и его поведение, угрожающее психическому здоровью», сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Женщина сказала, что дальнейшая совместная жизнь с 44-летним супругом невозможна и попросила суд не давать срок на примирение.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители