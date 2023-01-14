Россиянка подала на развод спустя два дня после свадьбы

Говорят, после свадьбы совместная жизнь способна заиграть новыми красками. Партнеры узнают друг друга получше и налаживают семейный быт. Не каждая ячейка общества выдерживает испытание временем, но молодожены из Тюмени удивили всех скоростью принятия решений.

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Неожиданно для себя самой 42-летняя россиянка увидела истинное лицо избранника и тянуть не стала — подала на развод. При том, что после свадьбы прошло всего два дня. Надеемся, влюбленные успели пересчитать подаренные гостями деньги и распаковать презенты с церемонии...

В заявлении на развод женщина пошла дальше банального «не сошлись характерами» и приоткрыла завесу тайны своей недолгой семейной жизни: причиной стали «непреодолимые разногласия во взглядах с супругом и его поведение, угрожающее психическому здоровью», сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.