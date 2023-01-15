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1 час назад

5 языков любви: как мы проявляем чувства и что ждем взамен

Даша Краснова

Гэри Чемпен в книге "Пять языков любви" рассказывает, как выразить чувства партнеру. По его мнению, основная проблема в отношениях заключается в том, что мы разговариваем на разных языках любви.

5 языков любви: как мы проявляем чувства и что ждем взамен
Фото: unsplashunsplash

Автор выделяет пять способов, которыми люди выражают свои эмоции. Эти способы формируются исходя из целого ряда факторов: воспитания, модели родительской семьи и особенностей характера. Подробнее о том, какие виды проявления любви существуют мы обсудили в новой сериии подкаста "Активное согласие".

Прикосновения

Это проявление свойственно людям, у которых развита кинестетика. Через физический контакт они взаимодействуют с миром и получают основную информацию. Люди такого типа любят обнимать, прикасаться, трогать.

Подарки

Для людей этого типа подарки являются сообщением о том, что человек их любит, ценит и уважает. Такие люди охотно дарят подарки и любят их получать. Имеет значение не стоимость подарка, сам факт внимания.

Похвала

Есть люди, для которых поддержка и похвала тоже могут считаться проявлением любви. Если вы заметили, что человек постоянно говорит вам теплые слова и комплименты то, скорее всего он сам нуждается в них.

Время

К времени относятся любые совместные мероприятия. Главное, быть друг с другом и не смотреть в телефоны. Важно что-нибудь делать вместе: смотреть телевизор, готовить или болтать.

Помощь

Да, банальная бытовая помощь тоже может быть про любовь. Если он стирает и готовит, позаботьтесь и вы о нем. Ему будет очень приятно.

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Елена Третьякова

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Елена Третьякова,Google,Apple,
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