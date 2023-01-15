Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
50 минут назад

Психолог Лукичев назвал тип женщин, которые чаще других вступают в отношения с абьюзером

Вечерняя Москва

Абьюз — довольно распространенный вариант насилия, которое один партнер применяет в отношении другого. Чаще всего жертвами абьюза становятся женщины. Примечателен тот факт, что такие дамы, побывав хоть раз в продолжительных отношениях с агрессором, после расставания начинают строить отношения с похожими мужчинами. Женщины какого типа чаще выбирают абьюзеров и почему строить отношения с ними опасно, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Владимира Лукичева.

Психолог назвал тип женщин, вступающих в отношения с абьюзером
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кто чаще становится жертвой абьюза

Видео дня

По его словам, в психиатрии считается, что чаще всего абьюзивных мужчин выбирают дамы, которые пережили в детском возрасте агрессию со стороны родителей.

— Будучи маленькими девочками, они привыкли к такому типу отношений и постоянно стремились заслужить любовь и заботу матери и отца. Ребенок в семье родителей-абьюзеров не чувствует своей ценности и осознает: «Чтобы меня любили, я должен делать правильные вещи». Но правильные — в понимании родителей. Например, потакать своей матери, быть хорошей дочкой для своего отца, — рассказал психолог.

Когда эти паттерны складываются с ранних лет, то впоследствии человек уже бессознательно ищет партнера, на которого перенесет свои детско-родительские отношения и точно так же, переживая унижения со стороны второй половины, будет пытаться заслужить внимание, любовь, доказывая каждый раз, что он достоин этих чувств, отметил врач.

— Таким образом, партнеров-абьюзеров постоянно выбирают девушки, которые переживали психологическое насилие в детстве. Конечно, жертва абьюза будет постоянно страдать. И в детском возрасте, и в сознательном, — считает Лукичев.

Как вырваться из порочного круга

По мнению психолога, искоренить синдром жертвы можно только с помощью специалиста.

— Помощь эксперта нужна и важна, потому что чем старше становится человек, тем сложнее вытащить его из этой ямы. С годами мы сложнее поддаемся корректировке системы мышления. На самом деле нужно просто осознать свои потребности: почему из раза в раз я попадаю в одни и те же отношения? А психотерапия это очень хорошо раскрывает, — подчеркнул эксперт.

Лукичев добавил, что это длительная работа, ведь человеку предстоит осознать ту сторону своей личности, которую он не хотел принимать или замечать.

Любовь,Владимир Лукичев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители