Психолог назвал тип женщин, вступающих в отношения с абьюзером

Абьюз — довольно распространенный вариант насилия, которое один партнер применяет в отношении другого. Чаще всего жертвами абьюза становятся женщины. Примечателен тот факт, что такие дамы, побывав хоть раз в продолжительных отношениях с агрессором, после расставания начинают строить отношения с похожими мужчинами. Женщины какого типа чаще выбирают абьюзеров и почему строить отношения с ними опасно, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Владимира Лукичева.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кто чаще становится жертвой абьюза

Видео дня

По его словам, в психиатрии считается, что чаще всего абьюзивных мужчин выбирают дамы, которые пережили в детском возрасте агрессию со стороны родителей.

— Будучи маленькими девочками, они привыкли к такому типу отношений и постоянно стремились заслужить любовь и заботу матери и отца. Ребенок в семье родителей-абьюзеров не чувствует своей ценности и осознает: «Чтобы меня любили, я должен делать правильные вещи». Но правильные — в понимании родителей. Например, потакать своей матери, быть хорошей дочкой для своего отца, — рассказал психолог.

Когда эти паттерны складываются с ранних лет, то впоследствии человек уже бессознательно ищет партнера, на которого перенесет свои детско-родительские отношения и точно так же, переживая унижения со стороны второй половины, будет пытаться заслужить внимание, любовь, доказывая каждый раз, что он достоин этих чувств, отметил врач.

— Таким образом, партнеров-абьюзеров постоянно выбирают девушки, которые переживали психологическое насилие в детстве. Конечно, жертва абьюза будет постоянно страдать. И в детском возрасте, и в сознательном, — считает Лукичев.

Как вырваться из порочного круга

По мнению психолога, искоренить синдром жертвы можно только с помощью специалиста.

— Помощь эксперта нужна и важна, потому что чем старше становится человек, тем сложнее вытащить его из этой ямы. С годами мы сложнее поддаемся корректировке системы мышления. На самом деле нужно просто осознать свои потребности: почему из раза в раз я попадаю в одни и те же отношения? А психотерапия это очень хорошо раскрывает, — подчеркнул эксперт.