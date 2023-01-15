Женщинам нравятся широкие плечи только у высоких мужчин

Ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, что гетеросексуальным женщинам нравятся мужчины с широкими плечами, но только если они имеют большой рост. Исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.
В четырех исследованиях с участием 659 гетеросексуальных женщин ученые выяснили, как рост мужчин и соотношение плеч и бедер влияют на восприятие привлекательности, мужественности и боевых способностей. Участницам показали изображения мужских тел ростом от 160 до 190 см.
Женщинам больше нравились изображения высоких и широкоплечих мужчин. Но широкие плечи воспринимались как позитивная черта только у более высоких мужчин и не добавляли привлекательности более низким.