Женщинам нравятся широкие плечи только у высоких мужчин

Ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, что гетеросексуальным женщинам нравятся мужчины с широкими плечами, но только если они имеют большой рост. Исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

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В четырех исследованиях с участием 659 гетеросексуальных женщин ученые выяснили, как рост мужчин и соотношение плеч и бедер влияют на восприятие привлекательности, мужественности и боевых способностей. Участницам показали изображения мужских тел ростом от 160 до 190 см.