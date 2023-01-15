Почему женщины по всему миру все чаще отказываются от замужества

Количество регистраций браков падает не только в России, но и по всему миру. Учёные попытались ответить на вопрос, почему так происходит.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Авторы нового исследования проанализировали жизненные истории и истории браков женщин по всему миру за несколько лет.