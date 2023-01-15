В сети раскритиковали женщину за реакцию на сюрприз мужа

«Причина, которую она привела, глупа, но это не значит, что он не облажался. Мне было бы обидно, если бы мой муж был таким глупым», «Я люблю розы и тюльпаны. Я люблю все цветы, даже гвоздики. Иногда муж покупает мне цветы, которые не обязательно мне нравятся. Например, однажды он купил смешанный букет цветов на День святого Валентина, потому что розы быстро вянут», — выразила свое мнение пользовательница под ником PrivateEyes2020.