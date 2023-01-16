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1 час назад

Влюбленный прокусил язык женщине во время первого поцелуя

Lenta.ru

Модель из Турции, 34-летняя Джейда Эрсой, попала в больницу после того, как влюбленный в нее мужчина прокусил ей язык во время первого поцелуя. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Влюбленный прокусил язык женщине во время первого поцелуя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что познакомилась со своим избранником в декабре 2022 года. На очередном свидании он решился поцеловать ее, но в порыве страсти случайно прокусил ей язык, разделив его на две части.

Модели понадобилась помощь медиков. Она перенесла операцию, в ходе которой хирурги наложили ей швы. Позже женщина сообщила поклонниками, что выздоравливает и чувствует себя хорошо.

«Я не знаю, может быть, он действительно не умеет целоваться», — предположила она в социальных сетях.

Эрсой также допустила, что несчастный случай может быть связан с тем, что ее спутник — Скорпион по знаку зодиака.

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