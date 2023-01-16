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3 часа назад

В сети назвали самые сомнительные стереотипы о сексуальной привлекательности

Lenta.ru

Пользователи Reddit назвали накачанные губы и влечение к сводным братьям и сестрам одними из самых сомнительных стереотипов о сексуальной привлекательности. Обсуждение началось в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

В сети назвали сомнительные стереотипы о сексуальности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие комментаторы указали, что сексуальная связь сводных братьев и сестер — распространенный сюжет порнографии. Однако, судя по признаниям в сети, действительно привлекательным это считают немногие.

Другие усомнились в привлекательности богатства.

Сексуальность популярных пластических процедур также поставили под сомнение.

Еще один штамп связан с тем, что мужчин якобы возбуждает, когда женщины называют их «папочка». Как выяснилось, многим это не нравится.

Любовь,
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