В сети назвали сомнительные стереотипы о сексуальности

Пользователи Reddit назвали накачанные губы и влечение к сводным братьям и сестрам одними из самых сомнительных стереотипов о сексуальной привлекательности. Обсуждение началось в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Многие комментаторы указали, что сексуальная связь сводных братьев и сестер — распространенный сюжет порнографии. Однако, судя по признаниям в сети, действительно привлекательным это считают немногие.

Другие усомнились в привлекательности богатства.

Сексуальность популярных пластических процедур также поставили под сомнение.