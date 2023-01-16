В сети назвали сомнительные стереотипы о сексуальности

Пользователи Reddit назвали накачанные губы и влечение к сводным братьям и сестрам одними из самых сомнительных стереотипов о сексуальной привлекательности. Обсуждение началось в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Многие комментаторы указали, что сексуальная связь сводных братьев и сестер — распространенный сюжет порнографии. Однако, судя по признаниям в сети, действительно привлекательным это считают немногие.
Другие усомнились в привлекательности богатства.
Сексуальность популярных пластических процедур также поставили под сомнение.
Еще один штамп связан с тем, что мужчин якобы возбуждает, когда женщины называют их «папочка». Как выяснилось, многим это не нравится.