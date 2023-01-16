Мужчина настаивает на близости: как отказать и не обидеть

Почти каждый мужчина болезненно реагирует на отказы, особенно если они касаются секса. Иногда женщины просто не умеют отказывать мужчине в близости так, чтобы не обидеть партнера, из-за чего нередко вспыхивают серьезные скандалы. Сексологи спешат на помощь, если вы не раз попадали в такую неудобную ситуацию.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Отложите близость

Один из лучших способов исключить близость — перенести этот интимный момент на другое время. Так вы не отказываете мужчине в жесткой форме и в то же время даете надежду, из-за чего его не будет накрывать обида. Мужчине важно понять, что вы не отказываете ему в сексе в принципе, а просто даете отсрочку, ведь вы живой человек, который по каким-либо причинам может быть не готов к сексу прямо сейчас, но вы не исключаете его в ближайшем будущем. Главное, дайте мужчине четкие сроки и ни в коем случае не обманывайте его.

Объясните причину

Мужчины терпеть не могут, когда женщина начинает уклоняться от ответа на вопрос. Особенно, когда речь идет о такой сфере, как интимная. Сильный пол способен накрутить себя не хуже женщин, которые любят додумать причину, пусть она и не имеет ничего общего с реальностью. При резком отказе от секса без объяснения, почему «нет», мужчина может подумать, что вы просто не хотите его, хотя на самом деле причина может вообще быть не связана с ним лично. Просто представьте, какой удар по самооценке получает такой впечатлительный мужчина. Именно поэтому психологи настоятельно советуют объяснять мужчине, почему вы поступаете так или иначе, чтобы между вами не возникало лишнего недопонимания.

Переключите его внимание