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3 часа назад

Девушка узнала неприятную правду о подруге и отказалась приходить на ее свадьбу

Lenta.ru

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала неприятную правду о близкой подруге и отказалась приходить на ее свадьбу. Она рассказала, что решила познакомить нового знакомого со своей подругой, после чего они поругались, и ей пришлось разорвать с ним связь. Однако позже тот парень стал женихом подруги, и они вместе решила пригласить героиню истории на торжество.

Девушка узнала правду о подруге и отказалась приходить на ее свадьбу
Фото: Лента.руЛента.ру

Автор поста написала, что у нее была подруга по имени Клара, с которой она была очень близка.

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«Она борется с некоторыми психологическими проблемами, и я была всегда рядом и помогла ей», — отметила рассказчица.

В начале прошлого года героиня история встретила парня по имени Брэд и решила познакомить его со своими друзьями.

«У Брэда и Клары случился жаркий спор, они ругались о какой-то глупой вещи — что-то вроде того, защитит ли вас пистолет, если у нападавшего будет нож, но он атакует неожиданно», — вспомнила она.

По ее словам, ссора дошла до оскорблений, что крайне ее удивило, так как никто из них раньше так не выражался.

В течение нескольких дней рассказчица пыталась поговорить с Кларой и помочь помириться с Брэдом, однако она отказывалась.

«Она поставила ультиматум: либо я разрываю отношения с ним, либо она перестанет общаться со мной», — рассказала автор.

Девушка отметила, что ценила подругу и знала ее дольше, поэтому, хоть и неохотно, но выбрала ее. «Я была откровенна с Брэдом и объяснила ему всю ситуацию», — добавила она.

«Через некоторое время Клара исчезла. Она часто так делала, когда ее психологическое состояние ухудшалось. Я отправляла ей несколько сообщений, чтобы узнать о ее самочувствии, но не получила ответа», — написала героиня истории.

Однако недавно Клара вышла на связь, объявила подруге о своей помолвке с Брэдом и пригласила ее на свадьбу.

«После того, как я преодолела свой шок, я спросила, почему они вместе. Она сказала, что он был рядом с ней, когда она переживала трудные времена», — пересказала автор.

Девушка отклонила приглашение, из-за чего Клара расстроилась и призвала ее перестать обижаться.

В комментариях под постом пользователи предположили, что Клара оправдывает свои поступки своим психологическим здоровьем. Многие также поддержали решение автора не присутствовать на свадьбе.

Любовь,
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